El Granada despierta de su dulce sueño

El Manchester United despertó de su dulce sueño al Granada, que se cayó de la cama con un golpazo más contundente de lo merecido. El guion resultó el más previsible y los rojiblancos, vestidos de luto, se despidieron de la Europa League en los cuartos de final en su primera participación en el torneo por un 2-0 excesivo, pues al menos se ganaron que De Gea se revolcara alguna vez. Llegar a esta fase ya era un exitazo como club y juntar su mano en un pulso con un gigante inglés, un motivo para enorgullecerse. No lo supo aguantar porque los 'diablos rojos' forman un conjunto recio, con una carrocería casi irrompible, que define los encuentros sin cantos para la lírica, como si manufacturara el resultado. Los de Diego Martínez insistieron para marcharse de Old Trafford al menos con un gol que celebrar, pero no se lo consintió el United, cuyo blindaje no se quebró ante el empuje nazarí, con más pasión que eficacia.

El encuentro 50 de la temporada se celebró en un escenario magnífico ante un contrincante ilustre. No peligró la clasificación del United tras su 0-2 en Los Cármenes, pero el Granada al menos se mostró combativo, digno, aunque negado en los asaltos. Su hazaña pasaba por tener la seguridad de un banco suizo y la contundencia de una tuneladora. Sufrió un mazazo tempranero y luego se pasó gran parte del encuentro lanzando dardos, pero ninguno dio en el blanco. Cuando todo agonizaba, justo después de las paradas más comprometedoras para De Gea, el Granada sintió la punzada de un autogol de Vallejo, quien ya fue desafortunado protagonista de algo así con el Molde. Ese día, el pase no peligró. Esta vez, el futuro ya estaba sentenciado, pero la mirada al pasado les ha de llenar de orgullo. El balance europeo ha sido relevante. Queda para la historia.

Nadie se quiso ausentarse de una cita así, conscientes de que podía ser la última en semejante escaparate, y Diego Martínez pudo extender las alas con Machís y Kenedy, cuyo tobillo aguantó hasta el descanso. El United fortaleció su centro del campo con Matic y dejó la izquierda para la expresión atlética de Pogba. A veces va tan sobrado que atropella.

2 Manchester United De Gea, Wan Bissaka (Williams, min. 82), Tuanzebe, Lindelöf, Telles, Matic, Pogba (Van de Beek, min. 46), Fred, Bruno Fernandes (Juan Mata, min. 73) Greenwood (Diallo, min. 82) y Cavani (James, min. 60). 0 Granada Rui Silva, Foulquier, Germán (Nehuén, min. 82), Vallejo, Neva (Víctor Díaz, min. 75), Gonalons (Jorge Molina, min. 32), Montoro, Yangel Herrera, Kenedy (Antonio Puertas, min. 46), Machís y Soldado (Luis Suárez, min. 46). Goles: 1-0: min. 6, Cavani. 2-0: min. 90, Vallejo, en propia puerta.

Árbitro: Istvan Kovacs (Rumanía). Amonestó a Pogba, Soldado, Germán y Yangel Herrera.

Incidencias: Partido correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Europa League, disputado en el estadio Old Trafford, sin público en las gradas por las restricciones derivadas de la pandemia.

Sin tiempo para examinar bien los planteamientos, los 'diablos rojos' se encontraron con una diana. Alex Telles colocó un centro que peinó Pogba sin que nadie le echara el aliento encima. El balón viajó hasta Cavani, a quien tampoco nadie le esposó, con Vallejo cometiendo uno de esos despistes aislados que le emborronan la actuación, aunque luego la aseara. El delantero charrúa voleó sin piedad y el 1-0 desdibujó el plan de los rojiblancos, que invocaron el negro de las grandes ocasiones, el de los ascensos de antaño. Ni así les sonrió la fortuna.

El United atizó pronto pero el Granada se revolvió gravitando sobre Yangel Herrera. Tiene el venezolano la virtud de rematar hasta un zapato se lo tiraran, intuitivo sobre el lugar en el que cae la bola y agresivo para lanzarse a por todas. Durante unos minutos, robó y se insertó entre las línea enemigas con zancadas valientes. Pogba le cazó cuando ya tenía una amarilla de un lance con Germán, pero el árbitro, Istvan Kovacs, midió que no era suficiente como para dejar a los locales en inferioridad. En el tramo final, la desgracia. Una carrera aislada que trató de interceptar Vallejo ante el español Mata y que el central maño mandó a la red sin querer.

El 4-0 global para los ingleses no hizo justicia al esfuerzo nazarí, pero este es un juego que no siempre considera los merecimientos, sino que prima la rotundidad en las áreas. La experiencia es lo que queda para este equipo que merece en lugar de honor en los anales de la entidad. El primer puesto del podio, algo que se reafirmará con los años.