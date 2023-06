Mendilibar, campeón sin renovación garantizada: «Sería la leche no poder seguir»

Amador Gómez Madrid Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

José Luis Mendilibar, el técnico que ha transformado y resucitado al Sevilla que estaba hundido con Jorge Sampaoli y le ha convertido en campeón de la Europa League, no tiene garantizada sin embargo la renovación con el club hispalense, y el entrenador vasco no entendería no continuar en el banquillo andaluz tras todo lo conseguido. «Sería la leche no poder seguir. Puede ser que me ofrezcan la renovación. El trabajo está hecho», proclamó Mendilibar a pie de campo tras conquistar el título continental.

«Luego, después de esto, a ver venir, a ver qué es lo que pasa. Hay que disfrutar este momento, de aquí al partido de la Real. Luego me imagino que algo hablaremos. Yo estoy muy a gusto aquí. Estaré a gusto aunque no me ofrezcan la renovación. Los chavales me han dado todo lo que les he dicho», respondió Mendilibar sobre su futuro, con escaso convencimiento de que el Sevilla cuente con él para la próxima temporada cuando ha surgido también para el club hispalense el nombre de Andoni Iraola, que no seguirá en el Rayo. «Estamos supercontentos con él», se limitó a comentar el presidente del Sevilla, Pepe Castro, cuando se le preguntó por las dudas sobre la continuidad de Mendilibar. Pepe Castro no se atrevió sin embargo a prometer que ofrecerá la renovación al entrenador. «Se merece que esté con nosotros muchos años más», sentenció el capitán del Sevilla, Jesús Navas. Noticia Relacionada Final La estrella del Sevilla pesa más que la de Mourinho José Manuel Andrés «No sé si todavía me lo creo. Hemos recibido el trofeo, nos han dado la medala y parece que hemos ganado. En vacaciones empezaremos a pensar lo que hemos hecho«, comentó con total naturalidad Mendilibar, que resumió así la final: «Hemos empezado mal, jugando al pie, sin sacar centros, y ellos han jugado cómodos. En el segundo tiempo hemos cambiado, siendo más agresivos. Luego ha sido duro. La prórroga no se ha jugado casi nada, con el balón siempre parado, pero hemos tenido el acierto de los penaltis». Respecto a los lanzadores de penalti, el entrenador vasco declaró: «Teníamos bastante claro quiénes tenían que tirar y ellos han querido tirar». Mourinho tira la medalla La otra cara de la moneda era José Mourinho, que tras recoger en solitario la medalla de subcampeón y perder su primera final europea la lanzó a la grada, a un niño. «Yo he ganado las de oro; no quiero las de plata», respondió cuando se le preguntó por su acción. El técnico portugués felicitó a José Luis Mendilibar incluso antes de los decisivos lanzamientos de penalti, pero llegó a comentar que «el árbitro había tenido unas cuantas influencias». «Pero ya está», zanjó, tras calificar al Sevilla como «un gran equipo». «Tiene una plantilla que nosotros no tenemos, la experiencia y la calidad que nosotros no tenemos. Hemos hecho un gran primer tiempo, luego el Sevilla hatenido una reacción y ha sido todo muy equilibrado, con mejores oportunidades para ganar nosotros en los 120 mintuos. En los penaltis hay que meterlas», resumió Mourinho.