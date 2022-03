El Betis espera aprovechar su vida extra en Fráncfort

Revitalizado por su triunfo del pasado fin de semana frente al Athletic, que cortó una racha de cinco partidos sin conocer la victoria, el Betis retoma el sueño de la Europa League con la necesidad de remontar en Fráncfort el 1-2 registrado la semana pasada en el Benito Villamarín para alcanzar los cuartos de final. Un reto de altura cuya dificultad sería considerablemente mayor de no mediar la gran actuación de Claudio Bravo en una segunda mitad en la que el guardameta chileno negó hasta en tres ocasiones a Santos Borré la oportunidad de elevar el botín del Eintracht en Heliópolis, una de ellas desde el punto de penalti. Aprovechar esa vida extra es el objetivo de los verdiblancos frente a un conjunto al alza que se mira en el espejo de lo que hizo tres temporadas atrás, cuando llegó a pisar las semifinales de la segunda competición continental a lomos de un tridente integrado por Luka Jovic, Sébastien Haller y Ante Rebic.

Convencido de que cumplir metas es el mejor estímulo para lidiar con el lógico desgaste que acarrea simultanear las tres competiciones en las que sigue inmerso el Betis, Manuel Pellegrini pondrá toda la carne en el asador en el Frankfurt Stadion. Los verdiblancos no renuncian a estar en la próxima edición de la Champions por la vía de la Liga, pese a que el empuje del Barça y del Atlético, sumado al bache del cuadro andaluz que comenzó con la derrota en el derbi celebrado en el Ramón Sánchez Pizjuán, les ha sacado de la zona aristocrática de la tabla. Pero el técnico chileno entiende que la mejor forma de encarar ese último tramo del campeonato plagado de minas pasa por dar el 'do' de pecho en cualquier cita. Por ello, dispondrá un once de plenas garantías.

Pese a que Claudio Bravo fue el héroe en la ida, el Ingeniero devolverá los galones bajo palos a Rui Silva, titular en cinco de los nueve partidos del Betis en la actual edición de la Europa League. El técnico recupera para el lateral derecho a Bellerín, que se perdió los tres últimas duelos de los verdiblancos por lesión, y podrá contar también con Canales para ese centro del campo plagado de talento que explica buena parte de la excepcional campaña del Betis, pese a las molestias en un dedo del pie izquierdo que arrastra el cántabro.

A su lado, en esa línea de tres encargada de enganchar con Willian José, estarán el veterano Joaquín y Fekir, al que el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol ha impuesto dos partidos de castigo por su expulsión frente al Athletic. Guido Rodríguez y William Carvalho serán los encargados de aportar el equilibrio en la zona ancha a un equipo que tratará de hacer de la posesión su mejor argumento ofensivo.

Asume el Eintracht que el Betis será protagonista con la pelota, pero confía en darle una nueva alegría a su afición aprovechando la buena dinámica de los últimos partidos. Las águilas han ganado sus dos choques más recientes en la Bundesliga y afrontan el envite llenas de confianza. Por si eso fuera poco, los precedentes avalan a la escuadra que entrena el austríaco Oliver Glasner. En las ocho ocasiones anteriores en las que el Eintracht ganó a domicilio el partido de ida en competiciones UEFA, siempre pasó el bloque germano. Quebrar esa estadística es el propósito del Betis, que solo se ha impuesto en dos de sus últimos ocho encuentros europeos fuera de casa.