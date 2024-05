Vinicius completa su metamorfosis usando a Benzema como espejo

Óscar Bellot Madrid Martes, 28 de mayo 2024, 15:20 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

El 28 de mayo de 2022, Vinicius escribía su nombre con letras de oro en la historia del Real Madrid. Una diana suya descerrajaba al Liverpool y certificaba la Decimocuarta en París. Fue su vigesimosegundo tanto en un curso en el que el brasileño elevó exponencialmente su aportación goleadora, dejando atrás el sambenito de 'perdonavidas' que había deslucido sus tres primeras campañas en Chamartín. Una de las primeras cosas que había hecho Carlo Ancelotti cuando el italiano regresó al banquillo de los blancos fue ponerle deberes en ese sentido. «Tiene que marcar goles», aseveró el de Reggiolo cuando Florentino Pérez le recuperó tras la marcha de Zinedine Zidane. El fluminense, que había contabilizado cuatro, cinco y seis dianas en las tres temporadas anteriores, recogió el guante y cumplió el mandato del míster.

Dos años después, ese mismo futbolista que cobró impulso con Ancelotti se presenta en otra final de la Liga de Campeones con nueva capa. Sin dejar de lado aquel papel de extremo desbordante que mareaba a sus marcadores a base de talento y una machacona forma de encararles, Vinicius ha llevado a cabo una metamorfosis auspiciada por Carletto que ha vuelto a pillar desprevenidos a sus críticos.

Jugando más por dentro a fin de compensar la falta de un delantero centro de talla mundial, el '7' se ha erigido en arma nuclear a la vez que se revelaba también como un extraordinario 'playmaker' capaz de catapultar a sus socios del frente ofensivo con una lectura de las jugadas solo al alcance de los privilegiados. Para llevarle a esta nueva dimensión, Ancelotti tuvo que engatusarle.

«Tengo que agradecerle haberme cambiado de posición. Yo nunca me imaginé jugando por ahí. Tenía mucha dificultad y al principio le decía que no quería jugar ahí. Pero me convenció. Me ha hecho un mejor jugador desde que llegó aquí. Me tiene mucha confianza y yo también tuve que confiar en él para cambiar de posición», reconocía Vinicius en una charla en la que expuso el método que siguió para adaptarse a su nuevo rol.

«Como era una posición en la que nunca había jugado, tuve que ver muchos vídeos, no solo aquí sino también en casa, para analizar cómo juegan los centrales, que son mucho más fuertes que yo», desveló un futbolista que se mostró feliz por haber «evolucionado como nunca antes» para cambiar completamente su manera de jugar. En ese proceso le acompañó siempre un referente por encima de cualquier otro. «Me fijaba en Karim Benzema, que siempre sale mucho del área y me enseñaba mucho en los entrenamientos», reivindicó durante el Media Day organizado el lunes por el Real Madrid con motivo de la final de la Champions.