Grupo C | Jornada 6 El Viktoria Pilsen examina a la segunda unidad del Barça Los culés viajan al trámite de Liga de Campeones sin Busquets, por sanción, y sin Lewandowski, por descanso

El Barça tiene este martes en la República Checa un partido de esos que incomodan en el calendario. El conjunto que dirige Xavi Hernández se mide al Viktoria Pilsen en la última jornada de la fase de grupos de la Champions sin nada en juego, más allá de lo económico, pero con la posibilidad de poner a prueba la segunda unidad. Xavi ensayará un once con muchas novedades en el que no estarán Sergio Busquets, por sanción, ni Robert Lewandowski, que se ha quedado en la Ciudad Condal para descansar, con la obligación de lograr un triunfo que retoque la imagen azulgrana esta temporada en Europa.

«Es un partido intrascendente para la clasificación pero trascendente por prestigio. Pueden jugar algunos jóvenes y tener la oportunidad de demostrar su nivel. Veremos si se da la situación para que debuten, están preparados», aseguró Xavi en la rueda de prensa previa al duelo de su equipo frente al Viktoria Pilsen. El técnico de Tarrasa es consciente de que no es el compromiso más importante de la temporada, pero sabe que una victoria en Europa podría servir para maquillar una fase de grupos que no ha ido todo lo bien que se esperaba en Can Barça.

El principal objetivo del Barcelona para este partido no es otro que el de asegurar los 2,8 millones de euros que la UEFA otorga a cada club por victoria. Ese premio es el más importante para la entidad culé, pero no el único. Xavi se ha tomado el duelo como una prueba para la plantilla y prepara una gran revolución en el once para que jugadores menos habituales como Bellerín, Piqué, Kessié, Ferran Torres o canteranos que han entrado en la convocatoria como Marc Casadó, Pablo Torre, Álex Valle, Álvaro Sanz, Ilias Akhomach y Arnau Tenas cuenten con una oportunidad para convencer al técnico de Tarrasa y dar un paso al frente en el engranaje del equipo.

Para este último choque de Champions del Barça esta temporada, Xavi tendrá que hacer encaje de bolillos en la zaga. A las bajas por lesión de Sergi Roberto, Ronald Araujo y Andreas Christensen se han unido las de Jules Kounde y Eric García, dos jugadores que se tuvieron que retirar por una sobrecarga muscular en el partido ante el Valencia de este fin de semana. Todas estas ausencias y la de Memphis Depay, que sigue en la recta final de su recuperación, condicionarán un once en el que Bellerín volverá al lateral diestro y en el que Piqué y Marcos Alonso podrían conformar una defensa prácticamente insólita. No será la única línea con novedades. Kessié y Gavi volverán a la medular y Ferran Torres podría tener una oportunidad como falso nueve para suplir a Lewandowski.

Un rival asequible

El Viktoria Pilsen ha firmado una de las peores fases de grupos que se recuerdan en la historia de la Liga de Campeones. El conjunto que dirige Michal Bílek quedó encuadrado en el grupo de la muerte y lo ha pagado muy caro. Suma cero puntos y ha recibido la friolera de 20 goles en apenas cinco jornadas, un bagaje que demuestra la diferencia abismal que existe entre el conjunto checo y el resto de equipos que conforman su grupo.

Pese a ello, se puede decir que el Viktoria Pilsen llega al partido en un gran momento. Los de Bílek suman cuatro triunfos seguidos en la Fortuna Liga y no pierden en la competición doméstica desde que lo hicieran en octubre del pasado año frente al Slavia Praga. Ese gran momento y el hecho de vivir la última fiesta de Champions en casa frente al Barcelona es el principal peligro de un equipo que no se juega nada y que disputará el choque, eso sí, con las bajas de Kliment, Reznik, Sykora y Tijani, por lesión, y de Mosquera por acumulación de amonestaciones.