Incidentes previos al Real-Benfica y lanzamiento de bengalas en Anoeta

Jornada convulsa en San Sebastián con motivo del duelo de Champions entre la Real Sociedad y el Benfica. La Ertzaintza ha detenido al menos a tres personas en los incidentes previos que se han producido en los aledaños de Anoeta en los momentos previos al partido, en cuyo transcurso los altercados se han repetido con el lanzamiento de varias bengalas desde el sector destinado a la hinchada visitante hacia la zona local.

Antes del encuentro, cuando los aficionados realistas estaban tomando algo en la plaza Armerías, lugar habitual de encuentro de la afición realista en las previas de los partidos, alrededor de medio centenar de ultras encapuchados del Benfica irrumpieron en la zona. Al parecer, este grupo de radicales se desligó del grupo principal de aficionados a espaldas de la Ertzaintza y buscó a los aficionados realistas en el barrio de Amara.

Cuando ocurrió el ataque, la Ertzaintza no se encontraba en el lugar, aunque no tardó en llegar. En la intervención policial, hubo cargas y se produjeron tres detenciones, aunque no se conoce a qué afición pertenecen los arrestados. Los arrestos se produjeron poco antes de las seis de la tarde, una hora antes del comienzo del partido.

Cabe recordar que los ultras del Benfica habían sido protagonistas en anteriores encuentros europeos por lanzamiento de bengalas y en este partido el club recalcaba «la importancia extrema tener un comportamiento irreprochable a lo largo de todo el partido» durante todo el encuentro. Sin embargo, ya durante el partido en Anoeta primero se vieron bengalas encendidas en la zona donde se situaba la afición portuguesa y posteriormente incluso se produjo el lanzamiento de las mismas hacia el sector local. Unos 1.800 aficionados lusos han viajado a San Sebastián para ver en directo el envite de Champions.

En la temporada pasada, el comportamiento de los ultras lisboetas durante su visita al Inter en la Liga de Campeones ya fue castigado por la UEFA, que prohibió a los seguidores de las 'águilas' asistir a su siguente desplazamiento europeo, que casualmente fue también a la ciudad italiana, para enfrentarse de nuevo al conjunto 'neroazzurro'. En aquel partido, los hinchas lusos encendieron varias antorchas y las lanzaron contra los aficionados italianos que se encontraban en las gradas de debajo, lo que causó algunos heridos, entre ellos, un niño de 8 años. «Esos comportamientos poco adecuados no solo comprometen la imagen internacional del club sino que tienen serios impactos económicos e impiden que el equipo cuente con el apoyo que ayuda a lograr las victorias que tanto queremos», añadía el club.