Savic y Vrsaljko obligaron a la Policía a intervenir en el Wanda

Los jugadores del Atlético de Madrid Stefan Savic y Sime Vrsaljko se exponen a una dura sanción de la UEFA por su comportamiento en el túnel de vestuarios del Wanda Metropolitano que obligó a invervenir a la Policía Nacional. Aunque fue el futbolista del City Kyle Walker quien dio origen a la pelea camino de vestuarios al empujar a un fisioterapeuta del Atlético, Savic continuó su enfrentamiento dialéctico con Jack Grealish después de que el defensa montenegrino del Atlético tirase del pelo al centrocampista británico durante la multitudinaria tangana sobre el césped que le costó al rojiblanco una tarjeta amarilla. Más grave fue la actitud de Vrsaljko, que tras agarrar también del pelo a Grealish durante el encuentro, en el túnel arrojó con rabia una camiseta a Walker y, tras ser sujetado para impedir que agrediese al jugador del City, el croata lanzó un escupitajo.

«Locos, malos y peligrosos», tituló este jueves en su portada de deportes el 'Mirror'. «Un valiente Phil (Foden) y compañía despiden a los locos», se escribió en 'The Sun' «Deberían estar avergonzados con algunas de las payasadas que han realizado», criticó por su parte el exfutbolista Rio Ferdinand respecto a los jugadores del Atlético, aunque el ex del Manchester United también dio la «enhorabuena al Atlético, porque hizo jugar al City de una manera que no se había visto en mucho tiempo, al quitarle el ritmo y el paso».

Después del cruce de acusaciones y declaraciones entre Diego Pablo Simeone y Pep Guardiola antes y después de la tensa resolución de los cuartos de Champions en el Metropolitano, Enrique Cerezo quiso defender este jueves a su entrenador y a su equipo y responder con contundencia al catalán por su alusión al estilo «prehistórico» del Atlético. «Somos un equipo que tiene mucha categoría para que alguien nos pueda ofender y al final se ha demostrado que todos tienen su prehistoria. Nosotros jugamos un partido bueno, al ataque, y el City jugó a la prehistoria, a defenderse y poner un muro delante de su portería. Cada uno tiene su prehistoria», lanzó el presidente colchonero.