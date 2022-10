Simeone, problema y solución

Bajo el paraguas de la crueldad final, con ese penalti en el que primero Carrasco se estrelló contra el portero, luego Saúl contra el travesaño y al final Reinildo contra el tacón del propio jugador belga cuando el balón ya entraba, el Atlético deempolva su fatalismo histórico. Pero mucho más allá de tan rocambolesco epílogo, la realidad determina el mayúsculo fracaso del equipo rojiblanco, con el Cholo Simeone a la cabeza, en esta Champions. Sumar solo dos puntos sobre doce posibles ante el Brujas, tercero de la débil liga belga, y el Leverkusen, decimoquinto en la Bundesliga, supone un desastre sin paliativos. Igual que caer de la máxima competición continental a falta de una jornada para el final de la fase de grupos.

La semana que viene, el Atlético luchará en Oporto por el consuelo de competir al menos en la Liga Europa. Como advirtió el propio Simeone, será complicado. Lo normal es que el grupo de Xabi Alonso supere al Brujas en el Bay Arena y que los colchoneros tengan que ganar en Do Dragao ante un enemigo que luchará por el liderato de grupo. Es la segunda vez en diez años que el equipo del Cholo no supera la primera fase. En la anterior, rivales como el Chelsea y la Roma eran de más enjundia, no así el Qarabag. Ese curso, el Atlético acabó campeón de la segunda división continental.

Simeone dejó el miércoles señales contradictorias. Tras el empate (2-2) ante el Leverkusen, sus gestos sonaban a despedida. Consumada la eliminación, se alejó de los jugadores y desde el centro del campo observó, emocionado, a los hinchas del fondo sur que aplaudían el esfuerzo baldío del equipo. Unos seguidores, por cierto, que esta campaña no corean al Cholo en cada partido. Uno de los motivos, el flirteo del Atlético en verano con Cristiano Ronaldo.

«En estos momentos, a uno se le vienen a la cabeza muchos pensamientos», dijo Simeone, enigmático, en Movistar. Existe gran incertidumbre sobre la continuidad del técnico y de su proyecto, aunque le queda una campaña más de contrato. Por si acaso, el Cholo trató de poner algo de luz en su comparecencia posterior a la eliminación. «No tengo dudas de que la Champions me cuesta, pero soy un cabeza dura y voy a seguir insistiendo mientras tenga la posibilidad en este club», dijo.

Descenso europeo

El Cholo insiste, pero en las seis últimas temporadas ha sido eliminado dos veces en la fase de grupos y nunca ha pasado de cuartos en la élite europea. Más allá de que el Atlético sea capaz o no de seguir camino en Europa por carretera secundaria, surgen cada vez más críticos con la labor entrenador mejor pagado del mundo. El Cholo es el problema y a la vez la solución. Él fue capaz de levantar a un club deprimido, más allá de alegrías efímeras como la Liga Europa conseguida en 2010 con Quique Sánchez Flores en el banquillo y el Kun Agüero y Forlán en el terreno.

En sus primeros seis meses, Simeone celebró otro triunfo en esa segunda competición europea. Visto en perspectiva, su gran mérito es que aquellos títulos que para el Atlético eran los éxitos de un siglo que comenzó con el equipo en Segunda, se consideran ahora un descenso de categoría. El pero del Cholo es no haber conseguido que su equipo parta en la nómina de favoritos a la Champions cada año.

Tras jugar la final de la Champions en 2016, el Atlético ha decrecido. El año siguiente fue capaz de acabar líder por delante del Bayern y alcanzó las semifinales, donde cayó ante el Real Madrid. En 2018 no superó la fase de grupos, pero lo compensó al conquistar la Liga Europa. Desde entonces su techo ha estado en cuartos, ronda en la que cayó ante el Leipzig en 2020 y ante el Manchester City el curso pasado.

«Es un momento difícil, no esperado. Es la segunda vez en diez años que quedamos fuera de los octavos. La realidad es que el año pasado ya nos costó muchísimo entrar en la siguiente ronda, pero hay dos lugares en los que ponerse en la vida, en el del victimismo o en el de seguir trabajando y yo estoy por seguir trabajando». Palabra del Cholo, que en la final ante el Lverkusen solo le dio tres minutos, más el descuento, a Joao Félix. Pero eso ya es harina de otro costal.