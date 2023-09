Sergio Ramos se enfunda el uniforme de la Champions con el Sevilla

Han tenido que transcurrir 19 años, 7 meses y 19 días desde que un melenudo lateral derecho nacido en Camas debutase con el Sevilla en partido oficial para que ese muchacho con cara de pillo, convertido ahora en un orgulloso padre de familia, se enfunde al fin el uniforme de la Champions con el club en el que dio sus primeros pasos como futbolista de élite. 7.171 días después de aquella noche en la que Joaquín Caparrós le dio la alternativa como blanquirrojo en Riazor, Sergio Ramos, leyenda de la competición con el Real Madrid, volverá a escuchar el himno de la Liga de Campeones, pero ahora como local en el Ramón Sánchez-Pizjuán de sus renovados amores.

Son 137 los partidos que ha disputado Sergio Ramos en la máxima competición continental, 129 de ellos con el Real Madrid y los 8 restantes con el PSG. Ha ganado cuatro veces la 'orejona', todas ellas portando la elástica del club de Chamartín, y su papel fue siempre primordial, especialmente en las de 2014 y 2016, con goles capitales en las finales de Lisboa y Milan. Es, sin lugar a dudas, una de las grandes estrellas del torneo. Pero aún le queda un reto pendiente para seguir engrandeciendo el mito: liderar al Sevilla en el nuevo intento de los hispalenses por romper su techo de cristal en la Champions, aquellos cuartos de final que alcanzó en la campaña 2017-18 el equipo que entonces dirigía el italiano Vincenzo Montella.

La sabiduría de Sergio Ramos contrasta con la inexperiencia de José Luis Mendilibar. El partido de este miércoles contra el Lens supondrá el bautismo del de Zaldibar en la Champions. Claro que lo mismo ocurrió el año pasado en la Europa League y todo el mundo sabe lo que pasó dos meses después.

«Quiero hacer una buena competición, por el club, por mí individualmente, por la afición... Un poco por todos. Me encantaría quedar entre los dos primeros y poder pasar a las eliminatorias. Es algo nuevo para mí. No por callar bocas, yo no tengo que callar a nadie. Quiero hacer las cosas por nosotros, por los que estamos aquí», dijo en la previa el técnico, siempre obligado a reivindicarse desde que llegó al Ramón Sánchez-Pizjuán. El título de la Europa League le sirvió al vasco para ganarle el pulso a quienes recelaban de su continuidad dentro de la dirección deportiva del Sevilla. Y, menos de cuatro meses después de campeonar en Budapest, vuelve a sentir la presión sobre su figura por un mal inicio de temporada que alivió algo la victoria por la mínima que logró el Sevilla sobre la U.D. Las Palmas el pasado domingo.

Un Lens de capa caída

En ese partido se dejó sentir ya el 'efecto Sergio Ramos', al que tratará de darle continuidad este miércoles un Sevilla que acude con las bajas de Marcao, Acuña y Nianzou. «Siempre es importante empezar ganando cualquier competición, más una como está corta de seis partidos. Jugamos en casa y eso es una pequeña ventaja», reseñó Mendilibar.

Enfrente estará un Lens cuyo arranque del curso ha sido aún más tempestuoso que el del Sevilla. El conjunto de Franck Haise, subcampeón de la Ligue 1 la pasada campaña, solo ha rascado un punto en las cinco jornadas disputadas hasta la fecha del campeonato francés, lo que le sitúa colista, empatado con el Clermont. Los once goles encajados denotan la fragilidad de una escuadra que persigue un punto de inflexión en la Champions pese a medirse al rey de la Europa League. «Estamos en dimensiones diferentes, pero debemos ser auténticos y no jugar con miedo», incidió su técnico.

-Alineaciones probables:

Sevilla: Dmitrovic, Navas, Gudelj, Sergio Ramos, Pedrosa, Soumaré, Fernando, Rakitic, Lamela, En-Nesyri y Ocampos.

Lens: Samba, Gradit, Danso, Medina, Frankowski, Abdul Samed, Diouf, Machado, Sotoca, Fulgini y Wahi.

Árbitro: Tobias Stieler (Alemania).

Hora: 21:00 h.

Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán.

TV: Movistar Liga de Campeones.