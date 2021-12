El Atlético se agarra al «carácter» en su 'final' europea en Oporto

A falta de fútbol y, con la baja de tres de sus cuatro centrales en una defensa que no deja de temblar y fallar, el Atlético de Madrid se agarra al «carácter» en su 'final' europea contra el Oporto en Do Dragao. En uno de los partidos más decisivos de la era Simeone, que comenzó hace una década y este martes se ve amenazada por un fracaso que podría dejar al Atlético incluso fuera de las competiciones continentales tras la primera fase de la Champions. El equipo rojiblanco se juega al menos 20 millones de euros y, al igual que el Oporto, su continuidad en la Liga de Campeones, que solo asegurará si gana al conjunto luso y el Milan no vence al Liverpool en San Siro por un gol menos.

El Atlético se enfrenta pues a una situación límite y lo hace en uno de sus peores momentos con Simeone al frente, con muy malas sensaciones antes de estar obligado a doblegar al actual líder de la liga portuguesa y esperar un favor del Liverpool, ya líder del grupo, que reservará varios titulares en Milán. Después de una única victoria en cinco partidos en la Champions para ser colista, el Atlético está contra las cuerdas, casi a expensas de un milagro para clasificarse para octavos, y bajo riesgo de no entrar siquiera en la Liga Europa.

Sin embargo, el Atlético se aferra a la actitud, a su mentalidad ganadora, a su fortaleza psicológica ahora tan tocada y en un momento realmente crítico, y al talento de su ataque cuando la defensa ha perdido solidez y en Do Dragao tendrá nada menos que cuatro ausencias: el lateral Trippier y los centrales Savic, Giménez y Felipe.

«Tengo un grupo de hombres que seguro que sabrán sacar adelante la situación para ganar», aseguró este lunes Simeone. «Entreno con ellos, conozco el carácter de ellos y confío en ellos», proclamó el técnico argentino, mientras Marcos Llorente recordó que «este equipo ya ha demostrado que tiene el carácter y la personalidad suficientes para salir de estas situaciones adelante». Aunque el pesimismo rodea a la afición dada la negativa racha de juego y resultados y la falta de contundencia en las dos áreas, sobre todo atrás y a balón parado, la plantilla colchonera dice tener fe.

Sin embargo, para no sufrir otro batacazo el Atlético necesitará más que creer, porque como reconoce el entrenador rojiblanco, «el Oporto es muy fuerte defensivamente y muy equilibrado en mitad de la cancha, que genera un juego intenso que buena velocidad de juego». «El Oporto parte más favorito que todos, porque lleva más puntos que el Milan y nosotros», destacó el entrenador de un equipo que ya no es nada fiable y está al borde del abismo en la gran competición.