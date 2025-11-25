La plaga de bajas diezma a un Real Madrid que necesita desactivar la crisis en territorio maldito

Óscar Bellot Madrid Martes, 25 de noviembre 2025, 11:44 | Actualizado 11:54h. Comenta Compartir

Más problemas para un Real Madrid que necesita desactivar la crisis en territorio maldito. Tras tres tropiezos consecutivos que han puesto en tela de juicio a Xabi Alonso, el preparador guipuzcoano sumó nuevos quebraderos de cabeza en la mañana de este martes. Primero supo que no podrá contar con Thibaut Courtois para la visita que los blancos rendirán el miércoles al Olympiacos en la quinta jornada de la Champions a causa de una gastroenteritis y luego fue Dean Huijsen quien se ausentó del entrenamiento a causa de unas molestias en la rodilla que también parecen descartar su presencia en el Estadio Georgios Karaiskakis de El Pireo.

No gana para sustos Xabi Alonso, que mantiene la duda de Franco Mastantuono, quien se ejercitó en la Ciudad Deportiva de Valdebebas en la última sesión antes de poner rumbo a Grecia pero cuyo concurso en El Pireo está pendiente de las sensaciones que tenga el argentino, afectado por una pubalgia que le ha dejado fuera en los últimos compromisos del Real Madrid.

A toda esa lista de contratiempos hay que añadir las ya consabidas ausencias por lesión de Dani Carvajal, Éder Militao y David Alaba, lo que obligará a Xabi Alonso a configurar una zaga de circunstancias. La buena noticia para el tolosarra es que Aurélien Tchouaméni y Antonio Rüdiger parecen estar listos para la partida dado que ambos entrenaron con el grupo en la mañana de este martes tras superar las lesiones que les han mantenido en el dique seco durante las últimas semanas.

La recuperación del francés y del alemán cobra mayor importancia aún puesto que amplía el abanico de opciones del técnico en el eje de la retaguardia, donde Raúl Asencio parece fijo, a falta de determinar quién formará dupla con él en El Pireo. Rüdiger es quien más tiempo lleva alejado de los terrenos de juego, pero si está en condiciones de jugar de inicio, Xabi Alonso podría juntarle con Asensio y situar a Tchouaméni en la sala de máquinas con el objetivo de recuperar el equilibrio que le ha faltado al Real Madrid mientras en pivote de Ruán ha estado ausente.

En cuanto a Courtois, que había jugado todos los minutos en la presente campaña, su baja propiciará el estreno de Andriy Lunin. El ucraniano, que cubrió con enorme solvencia la ausencia de larga duración del cancerbero belga hace tres temporadas y cuyo desempeño fue clave en el tránsito que llevó al Real Madrid a levantar la Decimocuarta en París, asumirá la responsabilidad de ponerse bajo palos frente a Olympiacos, con Fran González y el juvenil Javi Navarro como guardaespaldas del eslavo.