Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Max Dowman aplaude a los seguidores del Arsenal desplazados a Praga. Reuters

Max Dowman, el último niño prodigio

Con solo 15 años, el centrocampista del Arsenal es el debutante más joven en la historia de la Champions y supera incluso los registros de precocidad de Lamine Yamal

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:37

Comenta

Asustan ya los registros de precocidad que se suceden en un deporte de tanta exigencia física, mental y social como el fútbol y que alimentan ... un debate sobre si es conveniente adelantar tanto los plazos. El último caso es el de Max Dowman, centrocampista del Arsenal que se ha convertido en el debutante más joven en la historia de la Champions al disfrutar de media hora en el cómodo triunfo de su equipo en feudo del Slavia de Praga. Mérito de este adolescente inglés, nacido en 31 de diciembre de 2009 en Chelmsford, capital del condado de Essex localizada en el área metropolitana de Londres, pero también del técnico donostiarra Mikel Arteta por atreverse a darle la alternativa en un equipo tan poderoso como el 'gunner'.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los canarios que están en la lista Forbes 2025 de los más ricos de España
  2. 2 Cierran al baño las playas de Vargas, Melenara, San Agustín y Las Burras por contaminación marina
  3. 3 Un chorro polar llega en cuestión de horas y la Aemet ya avisa a Canarias del cambio radical
  4. 4 Ni ratas ni cucarachas: la mayor plaga de Las Palmas de Gran Canaria viene por el aire
  5. 5 Casa Fataga se cierra por ser un peligro
  6. 6 Canarias se sofoca: la Aemet avisa del golpe de 34º grados y calima pero ya pone fecha de fin
  7. 7 Torres: «No hay mordidas, no hay pisos en Atocha, no hay mujeres explotadas sexualmente, no hay nada»
  8. 8 Controlado un incendio declarado en Valleseco tras afectar a unos 2.000 metros cuadrados de vegetación
  9. 9

    «Buenas tardes Ángel Víctor»: el mensaje que certifica que Aldama sí trató con el ministro cuando presidía Canarias
  10. 10 900 veces Miguel Ángel Ramírez

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Max Dowman, el último niño prodigio

Max Dowman, el último niño prodigio