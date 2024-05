Luis Enrique: «Seis palos y ningún gol, así es el fútbol y lo aceptamos»

Luis Enrique Martínez, técnico del París Saint-Germain, estaba hundido aunque trataba de poner al mal tiempo buena cara tras caer en semifinales de la Champions frente al Borussia Dortmund, perdiendo además los dos partidos y sin ser capaz de marcar un solo gol. Felicitó de manera elegante el rival, le deseó lo mejor para la final, en la que advirtió que tendrá las mismas opciones que Real Madrid o Bayern de Múnich, recordó que él nunca infravaloró a los teutones porque entiende de fútbol y lamentó los seis remates a la madera de sus jugadores.

«Es un momento triste en el deporte, sobre todo cuando pierdes de esta manera. En primer lugar felicitar al Dortmund, que ha hecho una Champions destacada y ha competido muy bien en los dos partidos. Seis palos, más de 30 disparos a portería, pero no hemos hecho ni un gol. Así es el fútbol y el deporte de alta competición. Lo aceptamose e intentaremos levantarnos lo antes posible para ganar el siguiente», analizó el técnico gijonés tras la inesperada derrota en el Parque de los Príncipes.

«La Champions es la competición de las competiciones. Nadie que sepa de fútbol había infravalorado al Dortmund. No hemos sido inferiores en ninguno de los dos partidos, pero les felicito y les deseo lo mejor en la final, donde tendrán las mismas posibilidades que el otro finalista. Nosotros, a superar el mazazo», añadió el exseleccionador español.

Terzic: «Hemos recuperado la capacidad de soñar»

La cara feliz de esta semifinal era la de Edin Terzic, discutido durante el curso pero anoche el entrenador más satisfecho el mundo. «De momento somos los favoritos para el título porque somos los únicos clasificados», bromeó el preparador del Dortmund en Movistar. El que gane mañana será favorito, pero no nos importa«, añadió, ya más en serio.

«Soy alemán y me gustaría una final alemana, aunque en realidad no me importa contra quien jugar. Es genial, ha sido un logro increíble después de una dura temporada, con momentos muy difíciles. Le hemos dado algo grande a los aficionados, les hemos devuelto la capacidad de soñar», insistió el técnico que ha conducido a los amarillos hasta Wembley. Inimaginable cuando comenzó el torneo.