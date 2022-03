Turín, otra cita para la historia del submarino amarillo

«La Juventus es uno de los aspirantes, pero nosotros hemos venido con la idea de poder quedarnos». Antes de disputar uno de los partidos más importantes de la temporada, Unai Emery se muestra serio, confiado y con muchas ganas de superar la eliminatoria de Champions frente al cuadro bianconero. No es una final para el técnico vasco, que asegura que no se plantean que en octavos sea «todo o nada». «Si nos ganan, quedará la Liga», argumenta. Parece tranquilo cuando desgrana al conjunto de Massimiliano Allegri, «el equipo más grande de Italia», y no duda en señalar la gran «oportunidad de estar en Europa» para este Villarreal: «Es maravilloso».

Una empresa complicada en el magnífico Juventus Stadium, acostumbrado a vivir días de vino y rosas. También en una Liga de Campeones que sueñan con volver a conquistar ahora que el punta Dusan Vlahovic ilusiona a su hinchada, algo contrariada tras un mal comienzo de campaña. Será, de nuevo, el submarino amarillo quien ponga al serbio a prueba, tras un primer acto en el que demostró estar a la altura de la competición con un tanto de bella factura en el primer minuto del choque disputado en La Cerámica.

Los quince encuentros consecutivos que lleva sin conocer la derrota en la liga italiana son uno de los mejores argumentos para una Juventus que se presenta con el papel de favorita. No duda Allegri, ilusionado con la máxima competición europea, en analizar el buen momento desde el crecimiento y el equilibrio que está consiguiendo el grupo. «Se respira un aire distinto», dice. Con Giorgio Chiellini y Paulo Dybala otra vez disponibles para el técnico, el objetivo para los de Turin es derrotar al «experimentado» equipo amarillo. «Habrá que jugar un partido serio y ser hambrientos», incide Allegri.

Será una gran oportunidad también para el Villarreal, que llega en forma y pleno de «confianza», como reconoce Giovani Lo Celso. El actual campeón de la Liga Europa, que podría contar con Raúl Albiol y Gerard Moreno –«habrá que ser muy prudentes con él», afirma Emery sobre este último- en Italia, ya sabe lo que es superar esta ronda –lo ha conseguido en las dos ocasiones en las que ha alcanzado los octavos de final-, algo que, sin embargo, nunca ha logrado su entrenador. En la localidad castellonense hay muchas expectativas puestas en un equipo que en la competición doméstica lucha por alcanzar las posiciones europeas y que, de lograr la machada frente a la Juventus, daría un nuevo golpe sobre la mesa del fútbol europeo. Una de las claves, admite el atacante argentino, será «creer en la idea del entrenador».