Grupo C / Jornada 3 La Champions no admite más tropiezos El Barça se la juega ante el Inter en un partido en el que perder complicaría mucho su billete para octavos de final

Una eliminatoria a doble partido. Eso es lo que inicia el Barcelona este martes en Italia frente al Inter de Milán. El conjunto que dirige Xavi disputará en una semana dos partidos ante los transalpinos con la necesidad de ser superior y lograr así un billete para los octavos de final, un pasaje que parece que el Bayern de Múnich ya se ha asegurado. El primer paso, el más difícil, será en un escenario para el que ya no valen las excusas porque ha llegado la hora de competir en la máxima competición continental.

«Se están haciendo bien las cosas pero ahora es otra historia. Venimos de perder en Múnich y hay que mostrar personalidad y decirnos que es el momento de rendir en esta competición. No es un partido definitivo, pero si muy importante para lo que pueda pasar en el grupo», aseguró Xavi en la rueda de prensa previa al choque. El técnico de Tarrasa es consciente de lo que tiene por delante, un encuentro marcado en rojo en el calendario desde que el Bayern les infligiera la primera derrota en esta Liga de Campeones.

El Barcelona llega a este momento clave de la temporada con la moral por las nubes. Los de Xavi acumulan seis victorias consecutivas en Liga, han recuperado el liderato después de más de dos años y tienen a un jugador que se está mostrando letal de cara a portería y que sabe como pocos manejarse en este tipo de citas. Es la hora de Robert Lewandowski, el momento de brillar y empezar a terminar con la mala racha que los culés atraviesan en Champions en las últimas temporadas, especialmente lejos del Camp Nou.

Para ello, Xavi tendrá que sobreponerse a una enfermería que sigue llenándose día tras día. El 'virus FIFA' se llevó por delante a Koundé, Araujo y Memphis Depay, después cayó Bellerín y el último en sumarse ha sido Frenkie de Jong, que no ha logrado llegar a tiempo tras sufrir una elongación en el semitendinoso del muslo izquierdo. El neerlandés, que fue duda hasta última hora, no ha entrado en una lista de convocados en la que repite Marc Casadó y de la que el técnico de Tarrasa tendrá que extraer un once de garantías. Sergi Roberto podría entrar en el lateral diestro, Marcos Alonso en el izquierdo y a partir de ahí toda la carne estaría en el asador. Busquets, Gavi, Pedri, Raphinha, Dembélé y Lewandowski, el sextete que más ha convencido a Xavi estaría en el estadio Giuseppe Meazza para lograr un triunfo crucial para estar en octavos.

Un rival tocado

La buena noticia que tiene el Barça es que enfrente no estará el mejor Inter de Milán. El conjunto que dirige Simone Inzaghi ha comenzado la temporada de forma irregular y dista mucho de aquel equipo que conquistó la Serie A hace tan solo dos campañas. En las ocho primeras jornadas del campeonato italiano ha sumado apenas 12 puntos, ha marcado 14 goles y, ahí está el principal problema, ha recibido la friolera de 13 tantos. Esa cifra, que contrasta con los 35 que encajaron la última vez que fueron campeones, es a la que se agarra el equipo de Xavi para asestar el golpe que les permita lograr los tres puntos.

El Inter no llega bien y tendrá que sobreponerse además a la ausencia de uno de sus grandes estandartes. Lautaro Martínez, que fue prácticamente descartado por Simone Inzaghi por «fatiga muscular», no estará y se une a las bajas por lesión de Brozovic, Cordaz, Dalbert y Romelu Lukaku, prácticamente inédito en lo que va de curso por unas molestias en el muslo. Todas estas ausencias obligarán al técnico italiano a improvisar un once en el que la gran esperanza será Edin Dzeko, todo un seguro en las grandes noches europeas.