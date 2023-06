Guardiola culmina con el City su segunda gran obra

Corría el minuto 68 cuando, a raíz de una carrera en profundidad de Bernardo Silva, Rodrigo Hernández derribó el muro de Onana y sometió la presión planteada por el Inter para otorgar al Manchester City su primera Champions y engrandecer el legado de Pep Guardiola. Aprendiendo a sufrir como colectivo, que era todo lo que le faltaba, el conjunto 'citizen' culminó una temporada histórica al entrar junto a Celtic, Ajax, PSV, Manchester United, Barça, Inter y Bayern en la selecta lista de clubes que han conquistado la triple corona. «Hoy (por el sábado) hace 14 años que ganamos el triplete con el Barcelona y 14 es el número de Johan Cruyff», recordó el técnico catalán al término de la final de la Champions en Estambul. Tal vez no había mejor fecha para lograrlo.

Atrás quedan los reveses sufridos durante tantos años en el Viejo Continente. Contra el Mónaco de Mbappé, el Liverpool de Klopp o el Tottenham de Pochettino. Frente al Olympique de Lyon en aquel enfrentamiento marcado por la pandemia, ante el Chelsea en la final de 2021 y en la semifinal del curso pasado en el Santiago Bernabéu. La Liga de Campeones supone para el City de Guardiola la consecuencia de un proceso y el culmen de un proyecto iniciado en 2016.

«Quisiera recordar a mi director deportivo (Txiki Berigistain) y a mi CEO (Ferran Soriano). Ellos siempre me respaldaron. Muchos dirigentes despiden a sus entrenadores y desmontan los proyectos cuando no ganan la Champions. Hoy sufrimos. Pudimos perder el partido en dos ocasiones al final y yo sería la misma persona. Si el mundo entero decía que necesitábamos la Champions para ser reconocidos, tal vez era cierto. A veces solo necesitas este tipo de suerte que en el pasado no tuvimos», reconoció Guardiola.

La fortuna mencionada por Pep, patente en el cabezazo al larguero de Dimarco y en la desgracia de Lukaku, no empaña un dominio de principio a fin en la competición. A partir de un nuevo dibujo táctico que ha impregnado mayor competitividad y con un argumento como Haaland para ser el gran favorito al título, el camino hacia Estambul ha sido tan brillante como efectivo.

En la fase de grupos batió al Borussia Dortmund, al Sevilla, su rival en la próxima Supercopa de Europa, y al Copenhague, para verse las caras en octavos con el Leipzig. Pese a sufrir en la ida en el Red Bull Arena, Haaland no tuvo piedad y lideró con un repóker la goleada por 7-0 en la vuelta.

En cuartos el City venció al Bayern con solvencia en Mánchester y aguantó las embestidas en Múnich para llegar a las semifinales contra el Real Madrid por segunda temporada consecutiva. En un duelo con aroma a revancha, el City se tomó su venganza particular al salir vivo del Bernabéu y firmar en el Etihad una de las mejores actuaciones del curso para derrotar de forma apabullante al que era vigente campeón.

Sistema camaleónico

A la gloria en Europa, la gran cuenta pendiente de los 'skyblues', se suma el dominio en el día a día en Inglaterra. Esta campaña el City ha vencido al Manchester United en la final de la FA Cup y ha remontado al Arsenal ocho puntos de diferencia en el campeonato liguero para adjudicarse la quinta Premier League en seis años. Desde la llegada del entrenador de Santpedor, solo el Chelsea del italiano Antonio Conte en 2017 y el Liverpool del germano Jürgen Klopp en 2020 le han arrebatado el trono en la liga.

Dominando todas las fases del juego a través de un sistema camaleónico, incrustando a Stones en el mediocentro, coronando a Rodri como uno de los mejores pivotes del planeta, potenciando a Gündogan, adaptándose a Haaland y con De Bruyne como capitán general, Guardiola ha engrasado una máquina perfecta para consumar su segunda gran obra. La mejor desde aquel Barça que pasó a la historia como uno de los mejores equipos de todos los tiempos.

Quitada la losa de conseguir la 'orejona' lejos de Can Barça y después de conseguir su segundo triplete con dos clubes diferentes y alcanzar las tres Champions conseguidas por Zinedine Zidane en el Real Madrid, quedándose a una de las cuatro de Carlo Ancelotti, el próximo objetivo de Guardiola pasa por el sextete. Un hito que encumbraría, aún más, la trayectoria de uno de los mejores entrenadores de la historia.