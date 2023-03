El futuro de Mbappé pasa por Múnich

Solo son los octavos pero para el PSG el duelo de este miércoles en feudo del poderoso Bayern de Múnich, que ya se impuso por la mínima en el Parque de los Príncipes, es una final. Pese a la baja de larga duración de Neymar, pendiente de una operación de tobillo, se exige un golpe en la mesa en una cita cumbre Leo Messi y Kylian Mbappé, los mejores del mundo

Ya eliminado de la Copa por el Marsella, si cae en Champions al PSG solo le quedaría el consuelo de conquistar su undécima Ligue 1, un título que no contentaría a los duelos cataríes del PSG, obsesionados con la Champions. No hacer la machada en el Allianz Arena y remontar el gol en París del francés Kingsley Coman, el azote del equipo en el que se formó y al que ya derrotó en la final de la Champions de 2020, supondría detenerse de nuevo en el primer cruce, como el curso pasado frente al Real Madrid.

No solo el futuro del PSG, el técnico Christophe Galtier y hasta la era Nasser Al-Khelaifi pasan por esta cita bávara sino seguramente también el de Mbappé, que vuelve a escuchar cantos de sirena desde Madrid. El astro parisino bromeó sobre el tema cuando se le preguntó sobre una eventual renovación más allá de 2024: «Si ligara mi futuro a la Liga de Campeones, sin faltar el respeto al club, me habría marchado muy lejos», lanzó riendo.

Sueña con conquistar la primera Champions para el PSG, lo que le daría seguramente más peso en la historia que si ganara ese trofeo en algún momento con el Real Madrid, que ya tiene catorce. Kyky tuvo su ocasión en esa final de 2020 ante los bávaros, pero llegó lesionado y no pudo ofrecer su mejor versión. Una espina que tiene atravesada. El año siguiente firmó un doblete enorme en Múnich que dio el pase a semifinales, donde el campeón galo fue superado por el Manchester City.

Achraf Hakimi, en el foco

En el punto de mira también de manera indirecta por las acusaciones de violación al hispano-marroquí Achraf Hakimi, incluido en la convocatoria para el partido, el PSG puede respirar su supera el reto. Después de encadenar tres derrotas seguidas, parece haber levantado el vuelo con tres éxitos consecutivos, cinco goles y dos asistencias de Mbappé y tres dianas y dos pases determinantes de Messi.

El dúo que se midió en la final del Mundial de Catar, con éxito para los argentinos, parece en forma. Y como no hay mal que por bien no venga, parece que la baja de Neymar le ha dado algo más de consistencia defensiva a un equipo vulnerable pese a contar atrás con un Sergio Ramos en alza junto a Danilo Pereira y el capitán Marquinhos. «Damos demasiadas esperanzas a los rivales. No podemos tener ese comportamiento el miércoles», remarca Galtier, sabedor de que el

Bayern ha recuperado una buena versión, es líder en la Bundesliga y progresa en buena parte gracias al acierto de dos exjugadores del PSG. Coman ha marcado cinco goles y Choupo-Moting cuatro en los últimos siete partidos del Bayern. Asegura Mbappé que el PSG se ha recuperado y está «preparado para afrontar este desafío». La realidad, el miércoles.