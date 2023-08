Erling Haaland y Aitana Bonmatí, jugadores del año de la UEFA

Erling Braut Haaland y Aitana Bonmatí fueron distinguidos como jugadores del año de la UEFA durante la gala celebrada con motivo del sorteo de la Champions que se llevó a cabo este jueves en el Foro Grimaldi de Mónaco. El delantero noruego del Manchester City se impuso a su compañero Kevin de Bruyne y al argentino Leo Messi, después de erigirse como máximo goleador de la pasada edición de la Champions y ser clave en el triplete de un City que, además de la 'orejona', levantó la Premier League y la FA Cup. El atacante nórdico, también principal artillero de la liga inglesa y vigente Bota de Oro, toma así el testigo de Karim Benzema, ganador del premio el año anterior como buque insignia del Real Madrid y actualmente en el fútbol saudí.

Por su parte, la centrocampista española del Barça sucede en el palmarés a su compañera Alexia Putellas, rubricando de esta forma una campaña sobresaliente en la que amarró la Champions, la Liga F y la Supercopa de España defendiendo la elástica azulgrana, además de abrochar con la selección española el Mundial femenino en un torneo del que fue elegida MVP y en el que marcó tres goles y repartió dos asistencias. La de Vilanova i la Geltrú se impuso a la sevillana Olga Carmona, autora del tanto que le dio el título a España, y a la australiana Sam Kerr, figura de un Chelsea que ganó la liga inglesa y la FA Cup.

«Venimos de ganar el Mundial, pero no se está hablando mucho de ello y me gustaría recordarlo. Como sociedad no debemos permitir que se haga abuso de poder en una relación laboral, así como faltas de respeto. A Jenni y a todas las mujeres que sufren, estamos con ellas y espero que sigamos trabajando para que esta sociedad mejore», proclamó la Aitana Bonmatí tras recoger su galardón.

Pep Guardiola también hizo buenos los pronósticos y fue proclamado como mejor entrenador después de un curso en el que el preparador de Santpedor rebasó la única frontera que le quedaba pendiente con el Manchester City al conquistar una Champions que fue la joya de la corona del histórico triplete de los mancunianos, completado por la Premier League y la FA Cup. En la cuneta se quedaron los italianos Simone Inzaghi y Luciano Spalletti.

No tuvo tanta suerte el fútbol español, en cambio, en el apartado de mejor entrenador de fútbol femenino. Un reconocimiento al que aspiraban el seleccionador nacional, Jorge Vilda, y el técnico del Barça, Jonatan Giráldez, pero que acabó recayendo de nuevo en la figura de la neerlandesa Sarina Wiegman, arquitecta de una Inglaterra a la que España derrotó en la final de la Copa del Mundo disputada el pasado 20 de agosto en Sídney. Wiegman, que reconoció que le hizo «mucho daño» el escándalo provocado por el beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso, dedicó su trofeo «al equipo femenino español, que hizo un gran torneo» y pidió también un aplauso para las campeonas del mundo.