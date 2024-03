David Raya derriba la muralla del Oporto en los penaltis

Hasta la siempre dramática tanda de penaltis tuvo que esperar el Arsenal para resolver su clasifición para los cuartos de final de la Champions frente al Oporto. Lo hizo gracias al portero español David Raya, que detuvo dos penas máximas y metió al conjunto 'gunner'entre los ocho mejores de Europa 14 años después. Previamente el líder de la Premier había doblegado al sólido conjunto portugués con un gol de Trossard antes del descanso, insuficiente para superar el tanto de Galeno para los lusos en Do Dragao.

Y es que en el Emirates se vio otra vez el por momentos insuperable entramado defensivo de los dragones. Muy reconocible el Oporto, con el mismo once inicial del duelo en Do Dragao y proactivo de partida para defender su preciada ventaja. Mikel Arteta sabía que su Arsenal debía armarse de paciencia y encontrar la profundidad de la que careció en Portugal para derribar el sólido entramado defensivo de los dragones, pero no esperaba que el adversario le robase el balón por momentos.

Arsenal Raya, White, Saliba, Gabriel, Kiwior (Zinchenko, min. 106), Odegaard, Rice, Jorginho (Gabriel Jesus, min. 83), Saka, Havertz y Trossard (Nketiah, min. 106). 1 - 0 Oporto Diogo Costa, Joao Mário (Jorge Sánchez, min. 85), Pepe, Otávio, Wendell, Nico González (Eustáquio, min. 101), Varela (Grujic, min. 90+7), Conceição (Borges, min. 101), Pepé, Galeno y Evanilson (Taremi, min. 88). Gol: 1-0: min. 41, Trossard.

Penaltis: 1-0, Odegaard. 1-1, Pepé. 2-1, Havertz. 2-1, Wendell, para Raya. 3-1, Saka. 3-2, Grujic. 4-2, Rice. 4-2, Galeno, para Raya.

Árbitro: Clément Turpin (Francia). Amonestó a Saliba, Arteta, Pepe, Sergio Conceição y Havertz.

Incidencias: Partido de vuelta de octavos de la Champions disputado en el Emirates Stadium.

El conjunto 'gunner' tardó en reaccionar pero consiguió ganarle metros al rival y generar una doble oportunidad con los disparos de Saka, atajado por Diogo Costa con muchos problemas, y Odegaard, ligeramente desviado. Respondió Evanilson en el área contraria y el Oporto negó al Arsenal la reacción. Otra vez impecable planteamiento táctico luso, pero es que además donde no llegaba la pizarra de Sergio Conceição lo hacía la cabeza del sempiterno Pepe para negar el gol a Havertz. Ya comenzaba a cundir la desesperación en el conjunto londinense cuando la varita de Odegaard encontró la grieta en la muralla, por la que se coló Trossard para sentenciar con la diestra.

El golpe psicológico justo antes del descanso no descompuso al Oporto, muy ordenado frente al intento de asedio 'gunner'. Otra vez Odegaard encontró el camino, pero su gol fue anulado por falta de Havertz sobre Pepe en la acción previa. Hasta el final le tocó picar piedra al Arsenal, amenazado también por las rápidas transiciones portuguesas. Arteta fue valiente, introduciendo en la ecuación a Gabriel Jesus, y el delantero brasileño la tuvo nada más entrar al terreno de juego. La apuesta 'gunner' por resolver la eliminatoria antes de la prórroga fue decidida, con Odegaard como comandante en jefe, pero la puntería no le dio para evitar el tiempo extra. Treinta minutos suplementarios en los que el equipo artillero se vio impotente.