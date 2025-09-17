Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vinicius, serio durante el Real Madrid-Olympique de Marsella. EP
El 'caso Vinicius' altera la paz del Real Madrid

Ni la quinta victoria en otros tantos partidos de los blancos calma las aguas tras la segunda suplencia del brasileño en lo que va de curso

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:51

Cómo son las cosas en el Real Madrid que después de que los blancos sellasen su quinta victoria del curso en otros tantos partidos solo ... se habla de Vinicius y su segunda suplencia cuando apenas ha transcurrido un mes de competición. Tras calentar banquillo en la visita que los hombres de Xabi Alonso rindieron al Carlos Tartiere en la segunda jornada de Liga, el brasileño repitió asiento este martes en la puesta de largo del conjunto de Chamartín en la Champions. El '7' volvió a ver cómo Rodrygo le adelantaba por la izquierda y, pese a que contribuyó al sufrido triunfo del quince veces campeón de Europa frente al Olympique de Marsella provocando el penalti por mano de Medina que consumó la remontada local, su cara al abandonar el campo era el espejo del alma. El 'caso Vinicius' altera la paz de una escuadra en la que Mbappé acapara todo el brillo.

