El Barça también regresa al Camp Nou en la Champions El conjunto azulgrana disputará su duelo ante el Eintracht de la sexta jornada en el remodelado estadio después de que la UEFA haya aceptado hacer una excepción

José Manuel Andrés Madrid Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:37 | Actualizado 12:48h.

El regreso liguero del Barça al Camp Nou, el próximo sábado ante el Athletic, tendrá continuidad en la Liga de Campeones. El martes 9 de diciembre, frente al Eintracht de Fráncfort, tendrá lugar el esperado retorno azulgrana a su remodelado estadio para el partido de la sexta jornada en la máxima competición continental.

La buena noticia para la entidad presidida por Joan Laporta ha sido posible gracias a la excepción de la UEFA para aceptar un cambio de estadio sobre la marcha en plena fase liga, un extremo a priori no contemplado.

Se da la circunstancia morbosa de que el Eintracht fue protagonista en el mismo Camp Nou en aquella eliminatoria de cuartos de final de la Europa League de infausto recuerdo para el Barça, pues el cuadro blaugrana, que había eliminado previamente al Nápoles y al Galatasaray tras caer a la segunda competición europea desde la fase de grupos de la Champions, no solo cayó ante el equipo alemán, sino que además vivió una auténtica invasión de su estadio por parte de la afición visitante merced a una polémica gestión de los abonos.

En este sentido, y con un aforo todavía reducido a 45.401 espectadores pero suficiente después de la obtención de la licencia de primera ocupación de la fase 1B, que permite utilizar toda la zona de lateral, tribuna y gol sur, el club catalán señaló que «en los próximos días informará sobre la salida a la venta de las entradas para el partido», ya que todavía debe adaptar el recinto a ciertas exigencias de la UEFA.