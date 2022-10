Grupo C / Jornada 4

Grupo C / Jornada 4 El Barça se juega ser o no ser ante el Inter Una derrota frente a los italianos dejaría a los de Xavi prácticamente fuera de la Champions a las primeras de cambio

El Barça disputa ante el Inter de Milán algo más que un partido. El conjunto que dirige Xavi, ese que ha iniciado a golpe de palancas un proyecto para competir con los clubes más poderosos del Viejo Continente, necesita imperiosamente tres puntos que le permitan aferrarse a la clasificación para octavos de final. Una victoria le podría devolver la segunda plaza del grupo, mientras que una derrota sería el adiós prácticamente definitivo a la Champions League a las primeras de cambio. Esa es la delgada cornisa sobre la que jugarán los culés una auténtica final por la supervivencia.

«Es un partido transcendental para la competición. No hemos hecho los deberes y estamos en una posición incómoda, pero lo afrontaremos siendo valientes y con personalidad. Nos dejaremos la piel, es una final en la que el Camp Nou debe ser una caldera», aseguró Xavi en la rueda de prensa previa al choque de su equipo frente al Inter. El técnico de Tarrasa es consciente de lo que hay en juego, nada más y nada menos que el seguir vivos en una competición en la que los culés tienen la obligación, más aún después de la inversión del pasado verano, de estar entre los mejores.

Y es que una derrota supondría el abismo para el Barcelona. Los culés tienen solo tres puntos tras las derrotas ante el Bayern y el Inter a domicilio, por lo que un nuevo pinchazo podría dejar a seis puntos a los italianos a tan solo dos jornadas de que concluyera el grupo, una muerte anunciada. Por eso, los azulgranas saldrán a disputar una auténtica «final» y lo harán con toda la carne disponible en el asador. Xavi ha avisado de que saldrá «al ataque» y con la idea de ser «más agresivos» que en el encuentro disputado hace una semana en Milán, en el que al equipo le faltó profundidad.

Para ello, Xavi tendrá que hacer una vez más encaje de bolillos en la zaga. No podrán ser de la partida por lesión Jules Koundé, al que se le espera para el clásico, Christensen, Araujo y Bellerín. Todas estas ausencias en defensa, unidas a las de Kessié y Memphis Depay, condicionarán un once en el que no habrá grandes cambios respecto al bloque que se impuso al Celta el pasado fin de semana. Piqué y Eric García formarán en la zaga, Sergi Roberto y Balde podrían ocupar los laterales y a partir de ahí estará el 'sextete' habitual del nuevo Barça con Busquets, Gavi y Pedri en la medular y con Raphinha, Lewandowski y Dembélé para tratar de desequilibrar a un Inter que presumiblemente volverá a replegar filas con el objetivo de crear problemas al contragolpe.

Un rival crecido

Enfrente estará un equipo que llegaba al doble enfrentamiento contra el Barcelona en un momento muy delicado pero al que le ha sentado de maravilla medirse a los de Xavi. El Inter cogió aire el pasado martes imponiéndose a los azulgranas y ese impulso fue suficiente para terminar también con la mala racha en la Serie A. El triunfo a domicilio por 1-2 al Sassuolo con doblete de Edin Dzeko el pasado sábado permitió a los de Simone Inzaghi redondear una semana fantástica y llegar al Camp Nou con la moral recuperada pese a ser todavía séptimos en el campeonato italiano.

El Inter tiene además la ventaja de que incluso el empate es un buen resultado de cara a alcanzar los octavos de final, ya que les permitiría mantener la distancia de tres puntos con el Barça y tener en el horizonte el duelo en San Siro frente al Viktoria Pilsen. Para lograr al menos ese objetivo, tendrá que sobreponerse, eso sí, a la ausencia de tres jugadores capitales. Romelu Lukaku, Brozovic y Joaquín Correa no estarán por lesión, por lo que Inzaghi tendrá que ensayar un once en el que Lautaro Martínez volverá a ser la punta de lanza y en el que Edin Dzeko podría ser su acompañante.