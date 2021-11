Primera final colchonera del curso ante el Milan

La primera final europea del curso para el Atlético de Madrid ya está aquí. Llega quizás antes de lo esperado. Y es que el grupo que el sorteo deparó a los hombres de Simeone prometía emociones fuertes y no ha decepcionado. Rodeados de tres campeones de Europa, los colchoneros tienen la obligación de derrotar al Milan en el Wanda Metropolitano para no tener que depender con angustia de lo que suceda en Anfield entre el Liverpool, clasificado y además como primero de grupo, y el Oporto, que se perfila como el gran rival por la segunda plaza que abre las puertas de octavos.

Bien es cierto que siempre y cuando los portugueses no ganen en la ciudad de los Beatles el Atlético continuaría con vida pase lo que pase, dependiendo de una victoria en Do Dragao en la última jornada, pero Simeone y compañía no quieren saber nada de la calculadora y afrontan el duelo frente a los 'rossoneri' como una final, ya que ganando incluso el empate en tierras portuguesas podría valer para seguir adelante en la máxima competición continental. No es cualquier cosa, el actual campeón de Liga ha construido parte de su grandeza actual a base de presencias en las eliminatorias de Champions, un objetivo que ha alcanzado en siete de las últimas ocho campañas. Ni oír hablar de un precipitado adiós a la vieja Copa de Europa que trastocaría seriamente las cuentas en la planta noble rojiblanca.

El nombre del rival aumenta la épica de la noche. No es evidentemente el equipo de Sacchi de finales de los ochenta y principios de los noventa. Tampoco el de Ancelotti de comienzos del siglo XXI, pero está de vuelta entre la flor y nata del continente después de siete temporadas de penitencia por la Europa League e incluso sin disfrutar de la competición continental, una debacle para un siete veces campeón de Europa. El punto en su haber tras cuatro jornadas, que prácticamente le deja ya sin opciones de nada, no es fiel reflejo de su nivel actual, tal y como atestigua la sufrida victoria colchonera en San Siro, fraguada con dos goles en el tramo final de Griezmann y Luis Suárez, con superioridad numérica por la doble amarilla a Kessié en la primera parte.

Simeone respira con el francés a disposición, después de que el castigo por su expulsión en el partido ante el Liverpool en el Metropolitano se quedase en un encuentro de sanción, el disputado en Anfield. Luis Suárez, Rodrigo de Paul y Giménez, tres habituales, llegan frescos a la gran cita después de sumar poco más de una veintena de minutos los dos primeros y descansar el último frente a Osasuna, en un duelo que sirvió para la rotación de efectivos con la vista puesta en la Champions. El previsible retorno al once de los uruguayos y el argentino a priori dejaría fuera a Correa, Vrsaljko, toda vez que Marcos Llorente apunta al lateral derecho, y Felipe, goleador en Liga.

Por su parte, el Milan, que acumula tres derrotas en tres partidos contra el Atlético, recurre al poder de intimidación de Ibrahimovic, autor de un doblete el fin de semana aunque esté ya en los cuarenta, y al desequilibrio de Brahim Díaz y Leao por los costados de su ataque. Llega a la capital de España después de su primera derrota del curso en la Serie A, un 4-3 apasionante en su visita a la Fiorentina. Pese a ello, mantiene el cara a cara con el Nápoles en lo más alto de la tabla italiana, aunque por detrás de ambos aparezca ya el Inter, actual campeón, a cuatro puntos.