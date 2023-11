Muy poco Sevilla para tanto Arsenal

El Sevilla sigue jugando en el alambre en la Liga de Campeones. El conjunto que dirige Diego Alonso cayó este miércoles por 2-0 en el Emirates Stadium ante el Arsenal en un partido en el que tuvo excesivo respeto por el rival y en el que se reflejó la abismal distancia que a día de hoy existen entre ambos equipos. Los goles de Trossard y Saka dejan tocados a los hispalenses, que siguen vivos gracias al triunfo del PSV sobre el Lens, pero que necesitan un milagro para estar en octavos de final.

Sobrevivir. Ese era el objetivo que tenía grabado a fuego el Sevilla para su visita al Emirates Stadium. Diego Alonso sorprendió con un once plagado de músculo, con Pedrosa como interior para protegerse de las acometidas de Saka, con Fernando, Sow y Jordan para ahogar la creación del Arsenal en la medular y con la idea de ceder metros, reducir espacios y terminar con la paciencia de un rival mucho más en forma. Y es que los Gunners este año vuelven a ser un señor equipo. Arteta no podía contar por lesión con Odegaard y Gabriel Jesús, pero sí con segundas espadas de lujo como Havertz o Trossard. No será por fondo de armario, de eso abunda en la Premier.

Las cartas, no obstante, estaban marcadas. El Arsenal, fiel a la idea de Arteta, quiso la pelota desde el inicio y atrincheró a un Sevilla incapaz de contener el aluvión. Los locales tocaron y tocaron ante la poca fe de los visitantes y alternaron la posesión con internadas de Saka y Martinelli, un tormento para Juanlu todo el choque. El brasileño generó las ocasiones más claras a la carrera antes de que Jorginho se sacara de la chistera un pase milimétrico a Saka que el inglés aprovechó para habilitar a Trossard y que éste premiara con gol la superioridad Gunner. Fue el culmen en una primera mitad de claro dominio local en la que los hispalenses no supieron cambiar de registro y en la que se centraron en achicar agua para llegar con la máxima vida posible al descanso.

Arsenal Raya, White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu (Zinchenko, min. 46), Jorginho (Elneny, min. 90), Rice, Saka (Kiwior, min. 85), Trossard (Vieira, min. 81), Martinelli (Nelson, min. 81) y Havertz. 2 - 0 Sevilla Dmitrovic, Juanlu, Badé, Gudelj, Kike Salas (Ocampos, min. 76), Pedrosa (Nianzou, min. 76), Fernando, Sow (Rakitic, min. 65), Jordán (Soumaré, min. 65, Mariano, min. 73), Lamela y En-Nesyri. Goles: 1-0: min.29, Trossard. 2-0: min.64, Saka.

Árbitro: István Kovacs (Rumanía). Amonestó a Soumaré, Juanlu, Ocampos, Zinchenko y Jorginho.

Incidencias: Partido disputado en el Emirates Stadium ante 60.024 espectadores.

Tras la reanudación, la dinámica era exactamente la misma. El Sevilla tenía un excesivo respeto al Arsenal y eso hacía que fuera incapaz de enlazar varios pases consecutivos que le permitieran salir de la presión en campo contrario y coger aire para poder amenazar la meta de un inédito David Raya. El desconcierto de los visitantes era tan grande que lo aprovechó el equipo inglés para poner un anzuelo. Arteta pidió a los suyos que replegaran filas, cedieran protagonismo a su rival y esperaran al contragolpe. Dicho y hecho. El Arsenal robó un balón en campo propio y Martinelli lanzó un balón al espacio a Saka para que el inglés definiera como los ángeles. Bailó a la zaga hispalense y le pegó abajo, ajustado, donde no podía llegar bajo ninguna circunstancia Dimitrovic.

El tanto de Saka no fue más que la consecuencia de la abismal distancia que a día de hoy existe entre ambos equipos. El Arsenal buscó el gol desde el minuto uno y ya con la doble ventaja en el marcador se tomó un respiro y anestesió el choque a través de la posesión de la pelota. Diego Alonso trató de enmendar la plana renovando al equipo en la recta final. Varió el dibujo, dio entrada a Soumaré, Rakitic, Mariano, Nianzou y Ocampos, pero nada cambió. El Sevilla siguió siendo un equipo plano, sin circulación de pelota e incapaz de mirar a los ojos a un Arsenal que vivió una noche plácida.