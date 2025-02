Ancelotti: «Empieza la temporada de verdad y esto es el camino»

Ignacio Tylko Madrid Martes, 11 de febrero 2025, 22:28 Comenta Compartir

Carlo Ancelotti alabó el partido «completo» que hizo su equipo para vencer al City en el Etihad por primera vez en siete visitas del Real Madrid, pero nada de lanzar las campanas al vuelo. «Tranquilo, contento, obviamente. La primera parte de la eliminatoria la hemos hecho bien, hemos tomado una pequeña ventaja y hay que ir al partido de vuelta con un resultado trampa. El partido ha salido bien, completo en todos los aspectos. Hemos defendido bien, han trabajado todos, hemos sido efectivos arriba, hemos tenido muchas oportunidades, no hemos bajado los brazos...».

¿Falta de contundencia?: «La victoria es merecida. Hemos sido muy peligrosos arriba, los cuatro han sido muy efectivos. Se pudo tener más acierto, pero las han generado ellos con movilidad y su calidad. No le pongo un pero a este partido. Empieza la temporada y este es el camino. Hay que tener en cuentra que los cuatro de atrás ni siquiera habían entrenado juntos y lo han hecho fenomenal».

¿La vuelta?: «No va a cambiar la idea que tienen ellos de cómo han planteado este partido y tamplco va a cambiar la nuestra. Destaco que hemos defendido bien, las pocas veces que nos hemos vuelto locos a presionar nos han hecho daño».

Brahim: «Todavía no está terminado»

Brahim Díaz resumió el sentir del Real Madrid. Inmensa alegría pero sensación de que la eliminatoria aún está en juego. «Todavía no está terminado, queda la vuelta en casa. Muy contento por la victoria, por el trabajo del equipo y por mi gol. Hemos hecho un partido muy completo. Sabemos lo que es el fútbol, puedes jugar muy bien y perder o ganar y lo contrario. Siento que hemos hecho un gran partido, aquí no es fácil, ante un equipo bastante bueno... pero queda la vuelta y el trabajo no está acabado. Aprovechamos bien sus errores, creamos muchas ocasiones de sus errores y el trabajo del equipo ha sido muy bueno. Esto es el Real Madrid, el mejor club del mundo».

Brahim se refirió también a la celebración de su gol, que en ese momento suponía el empate ante su exquipo. Primero no quiso festejarlo, pero se fue animando. «Estoy en el mejor club del mundo, muy contento de estar donde siempre he soñado estar. Lo celebré por lo que nos estamos jugando, pero estoy muy agradecido a ellos, me trataron increíble».

Courtois: «Me acuerdo de la vuelta con el Chelsea»

Thibaut Courtois demostró, una vez más, ser un gran analista desde el puesto de portero. «Siempre es mejor ganar aunque sea encajando goles que un 0-0. Encajamos dos goles de mala suerte, su primera jugada fue buena y la segunda es el penalti. Dominamos el partido. El equipo creyó para hacer el 2-2 y el 2-3 y sentirnos más fuertes que ellos. Tras el 1-0 sabíamos que teníamos que mejorar, es una llegada de segunda línea que quizás un medio tiene que seguir, pero teníamos la tranquilidad de hacer nuestro partido porque con un gol le das la vuelta».

«El penalti me ha parecido un poco ligero. Es un equipo que maneja bien el balón y no había que tener miedo a presionar y hacerlo ordenado. Ellos tuvieron un tiro aparte del gol y poco más. Hay que seguir así para ganar la semana que viene. Me acuerdo de la vuelta contra el Chelsea hace un par de temporadas, no podemos pensar que esto ya está».