Balde, sobre los insultos racistas en Getafe: «No me importa que me llamen negro; estoy orgulloso»

«No me importa que me llamen negro. Soy negro y estoy orgulloso de serlo. Lo que me sorprende es que me llamen negro de no sé qué en Getafe cuando su capitán (Djené) es negro. Esas cosas son las que me sorprenden», aseguró este martes Alejandro Balde, víctima de insultos racistas en el Coliseum durante la primera parte del partido de Liga disputado contra el Barça el pasado día 18. El lateral izquierdo del Barça reconoció que lo que vivió en Getafe fue «una situación complicada», aunque no quiso generalizar «por algo que hacen tres o cuatro personas».

«Cuando recibes los insultos, señalas a los que son y esperar a que la ley actúe. Yo soy un chico que, estos insultos, a mí personalmente no me afectan. Lo dije porque había pasado ya en varias ocasiones, así que toca un momento en donde hay que decirlo«, reconoció Balde tras denunciar los ataques recibidos al asistente del árbitro, que activó el protocolo antirracista durante el Getafe-Barcelona.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, también se refirió este martes a los insultos a Balde durante una comparencia en la Comisión de Igualdad del Congreso. «El tema de Balde es un tema que escuchó solo Balde y tenemos que ver qué es lo que ha pasado. Para eso están los directores de partido, y hay más gente. Se vio si continuaban o no y parece ser que no continuaron, porque automáticamente se traslada un director de partido a la zona del campo donde los hay», confirmó Tebas.

Alejandro Balde fue este martes el futbolista del Barça que compareció en conferencia de prensa previa al partido de Champions que este miércoles disputará el equipo azulgrana contra el Atalanta, y admitió que el 7-1 al Valencia en la última jornada de Liga ha dado «confianza» al conjunto culé. También quiso dar ánimos a uno de sus mejores amigos en la plantilla, Ansu Fati, que según el defensa atraviesa «una situación complicada, pero está animado y con ganas de jugar».

«Ansu Fati volverá, tiene un talento increíble. Le intento animar. Y Lamine Yamal está en un nivel increíble, está siendo uno de los mejores del mundo. Tiene aún margen de mejora», reconoció Balde.