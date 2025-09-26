LaLiga Futures cambia de sede, de San Bartolomé de Tirajana a la capital grancanaria

Gaumet Florido San Bartolomé de Tirajana Viernes, 26 de septiembre 2025, 12:58 Comenta Compartir

LaLiga FC Futures, el torneo internacional de fútbol base que disputan equipos sub-12 de grandes clubes y que es impulsado por el periodista deportivo José Ramón de la Morena, se muda este año de municipio. Sale de San Bartolomé de Tirajana, donde se ha venido celebrando desde hace años, y se traslada a la capital grancanaria, al Estadio de Gran Canaria.

El PSOE en San Bartolomé de Tirajana ha emitido un comunicado en el que responsabiliza de esta pérdida para el municipio al grupo de gobierno y, particularmente, al edil de Deportes, Ramón Suárez, al que reprocha su «incapacidad» y su «dejadez» a la hora de retener la competición.

Para los socialistas, la clave de la marcha del torneo, antes llamado Liga Promises, tiene que ver con la falta de acuerdo con el Ayuntamiento que preside Marco Aurelio Pérez. «Les acusamos de no mostrar interés alguno en retener, apoyar y valorar este tipo de eventos». Según recalca el PSOE, la Liga FC Futures es reconocido como el evento deportivo con mayor retorno de inversión (ROI) en la isla, gracias a sus retransmisiones en directo de hasta 14 horas diarias durante 4 o 5 días, sirviendo de escaparate al mundo» para promocionar el clima de Gran Canaria y de San Bartolomé de Tirajana durante el invierno.

«La pérdida de este torneo no solo representa una ocasión desaprovechada para la promoción turística, sino que también supone un duro golpe para el sector de la hostelería, que perderá millones de euros que anualmente generaba este evento, afectando directamente a la economía local», añaden los socialistas.

Sin embargo, Marco Aurelio Pérez explica que no ha habido ningún desacuerdo entre el Ayuntamiento y la organización del torneo, al que la corporación local solo le prestaba apoyo logístico y las instalaciones. «Nuestra aportación económica siempre ha sido mínima; es más, el año pasado ni siquiera la hubo y, sin embargo, se celebró aquí». La clave, apunta Pérez, es que la competición contaba con una buena oferta económica, «de hasta 3 millones de euros», para celebrar los partidos en Marruecos y por eso ya en 2024, añade, la organización les anunció su marcha.

«Pero al final lo de Marruecos no salió y el Cabildo aprovechó la coyuntura para recuperar el torneo para la isla, pero a nosotros ni nos avisaron, lo hicieron de tal manera que la competición pase a organizarse en la capital», donde, por cierto, advierte Pérez, gobierna el mismo partido, el PSOE, que gestiona el área que aportará el dinero para el torneo.

Los socialistas apuntan en su comunicado que ha sido precisamente la consejería insular de Turismo, que coordina Carlos Álamo, secretario general del PSOE en San Bartolomé de Tirajana, la que ha tramitado la modificación presupuestaria que habilitará el dinero para la Liga Futures.