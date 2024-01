Klopp abandonará el Liverpool a final de temporada

Terremoto en la Premier League. Jürgen Klopp, el hombre que devolvió a lo más alto al Liverpool, anunció este viernes su marcha del club de Anfield una vez que finalice la presente temporada. El técnico germano, campeón de Europa con los 'reds' en 2019 y ganador de la Premier en 2020, esgrime el cansancio como motivo de su decisión, que ha sacudido el campeonato británico.

«Me estoy quedando sin energía. No tengo ningún problema ahora. Yo lo sabía desde hace tiempo y tenía que anunciarlo en algún momento. Sé que no pudo hacer el trabajo una y otra vez. Después de todo el tiempo que pasamos juntos, el respeto y el amor creció y lo menos que os debo es la verdad», señaló Klopp en el vídeo mediante el que trasladó su determinación de poner fin a su vínculo con el Liverpool, tras nueve exitosas campañas en las que los 'reds' han añadido un total de siete trofeos a sus pobladas vitrinas: una Premier League (2020), una Copa de la Liga (2022), una FA Cup (2022), una Champions (2019), una Supercopa de Europa (2019), un Mundial de Clubes (2019) y una Carabao Cup (2022).

«Puedo entender que sea un shock para mucha gente pero, obviamente, puedo explicarlo, o al menos intentarlo. Amo a este club, a esta ciudad, a nuestra afición, al equipo, a los empleados... pero estoy convencido de tomar esta decisión», señaló el preparador nacido hace 56 años en la ciudad alemana de Stuttgart.

«Cuando nos sentamos a hablar de posibles fichajes y de la próxima pretemporada me surgió un pensamiento: 'ya no estoy seguro de estar aquí'. Y me sorprendió a mí mismo y empecé a pesar en ello. La temporada pasada fue súper difícil y en otro equipo probablemente la decisión habría sido marcharme. No en el Liverpool. Para mí fue súper importante ayudar a que el equipo vuelva a encarrilarse. Solo pensaba en ello. Este conjunto tiene un potencial enorme y buena edad. Entonces, pude pensar en mí mismo otra vez y este fue el resultado. No es lo que quiero hacer, es simplemente que creo que es 100% lo correcto», remachó un entrenador que revolucionó al Liverpool con un fútbol trepidante y ofensivo.

Exitoso y carismático

La gran labor de Klopp, que aterrizó en el Liverpool en octubre de 2015 procedente del Borussia Dortmund, permitió que los 'reds' ganasen la Premier League treinta años después de reinar por última vez en el campeonato inglés, y puso en tela de juicio la hegemonía del poderoso Manchester City de Pep Guardiola.

El Liverpool acabó llevándose aquella inolvidable liga tras sumar 99 puntos, 18 más que los 'citizens', a los que también llevó al límite en 2019 y 2022 por mucho que esos dos títulos terminasen cayendo del lado de los 'skyblues' en sendos desenlaces de infarto. En 2019, Klopp había conducido también al Liverpool hasta la sexta 'orejona' de su historia, batiendo al Tottenham de Mauricio Pochettino en la final disputada en el Metropolitano con goles de Mohamed Salah y Divock Origi. Perdió otras dos finales de la Champions, en 2018 y 2022, en ambos casos con el Real Madrid como verdugo.

La salida de Klopp, cuyo contrato con el Liverpool finalizaba en 2026, pondrá punto final a una etapa dorada en la que el germano se ganó el favor de una exigente afición con su libreto y un carisma extraordinario que le ganó el favor de propios y extraños.