Klopp deja un legado triunfal y apasionado

Jürgen Klopp cerrará este domingo su etapa triunfal y apasionada en el Liverpool después de nueve temporadas de entrega total al club. Su despedida será en Anfield, contra el Wolverhampton, dejando a los reds en el tercer puesto de la Premier y coronando un impresionante palmarés de siete títulos, entre ellos, la Copa de Europa conquistada en 2019. Esta semana Klopp ya contempló el mítico estadio del Liverpool en solitario en un adiós íntimo y personal previo al que llevará a cabo ante una afición que le idolatra.

Desde la Champions ganada hace un lustro, pasando por la histórica Premier de 2020, que puso fin a una espera por el título de liga de 30 años, hasta la reciente conquista de la Copa de la Liga en 2024, el Liverpool ha dejado una huella indeleble en la historia del fútbol. El éxito en la FA Cup en 2022 también confirmó la versatilidad de su equipo para competir en múltiples frentes.

Esa capacidad de adaptación se vio reforzada la gloriosa noche vivida en Madrid en 2019, cuando el Liverpool derrotó al Tottenham (2-0) y levantó la Champions 14 años después, un hito que quedará grabado en la memoria de los aficionados por generaciones entre dos subcampeonatos europeos con el técnico alemán en el banquillo, ambos frente al Real Madrid, en 2018 y 2022.

«El jodido Thibaut Courtois hizo 12 paradas aquella noche. Después de la última final de Champions League que perdimos decidí que no malgastaría la vida sufriendo. En aquel partido disparamos a puerta cada tres minutos, pero tenían un portero con doce manos. Después hablamos sobre el error que cometimos y en el que pudimos haber defendido mejor. Ellos estuvieron mal colocados en 23 ocasiones y no les castigamos. No fue por su defensa, fue por el jodido Courtois», señaló Klopp en la rueda de prensa previa a su último partido con los reds. El técnico se acordaba de la segunda final perdida ante el Madrid hace dos años.

Además, las victorias en la Supercopa de Europa y el Mundial de clubes en 2019 elevaron aún más el estatus del Liverpool como uno de los clubes más destacados a nivel mundial. Estos logros marcaron el apogeo del reinado de Klopp en el Liverpool, culminando con la Community Shield de 2022.

Es el cuarto entrenador con más partidos en el Liverpool. Encabezan la lista leyendas como Bill Shankly con 783, seguido de Tom Watson con 742 y Bob Paisley con 535. Jürgen Klopp ocupa un lugar destacado con 489 encuentros bajo su dirección.

El alemán, quien lideró al Liverpool durante nueve temporadas, acumula a falta del partido de este domingo 488 encuentros, con 303 victorias, 100 empates y 85 derrotas, con un saldo de 1.086 goles a favor. A pesar de tener contrato hasta 2026, Klopp anunció sorpresivamente su decisión de dejar Anfield.

«Me estoy quedando sin energía. No tengo ningún problema ahora. Yo lo sabía desde hace tiempo y tenía que anunciarlo en algún momento. Sé que no puedo rendir al máximo una y otra vez. Después de todo el tiempo que pasamos juntos, el respeto y el amor crecieron, y lo menos que os debo es la verdad», relató Klopp. Además, afirmó que nunca podría dirigir a otro equipo en Inglaterra debido a su amor y respeto por los reds durante su estancia.

El sustituto de Klopp será Arne Slot, quien ha realizado un gran trabajo en el Feyenoord, acumulando 95 victorias en 145 partidos, ganando una liga la temporada pasada y una copa esta semana.

Un futuro con talentosos jóvenes

Desde su llegada al club en 2015, Jürgen Klopp no solo ha transformado al equipo, sino que también ha moldeado la cultura y la mentalidad que lo envuelven. Su enfoque apasionado y enérgico ha sido una fuente de inspiración tanto para los jugadores como para los aficionados, infundiendo al Liverpool un renovado sentido de confianza y determinación.

Sin duda, la apuesta por jóvenes talentos como Connor Bradley, Harvey Elliot, Bobby Clark, James McConnell, Jayden Danns y Jarell Amorin Quansah, todos con edades comprendidas entre los 18 y 21 años, refleja una política que ha dado frutos en el pasado, destacando nombres como Trent Alexander-Arnold, Bajcetic o Curtis Jones. Este enfoque, impulsado por el entrenador alemán, sigue la misma línea que llevó al Borussia Dortmund a la gloria y que ha sido reeditada con éxito en el Liverpool.

Aunque el entrenador actual se marche, la base sólida que se ha establecido proporciona un terreno fértil para cualquier sucesor que llegue al banquillo. Además, estos jóvenes talentos están respaldados por figuras veteranas como Van Dijk y Salah, quienes sirven como modelo a seguir en su camino hacia la élite del fútbol mundial. Este equilibrio entre juventud y experiencia promete un futuro brillante para el Liverpool, independientemente de quién asuma el liderazgo técnico en el futuro.