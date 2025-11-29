Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Captura de pantalla del mensaje difundido en Instagram por jugadores de 12 años del Velarde.
Polémica machista

Jugadores de 12 años de un equipo de fútbol cántabro mandan «a fregar» a su rival femenino en redes

«Estamos preparando una charla formativa dirigida a todos los futbolistas del club» sobre igualdad, anuncia la directiva del Velarde

José Compostizo

Sábado, 29 de noviembre 2025, 18:17

Comenta

El fútbol puede fomentar la igualdad de género, proporcionando un acceso igualitario y las mismas oportunidades para niños y niñas. El sistema mixto en el ... fútbol engloba todas las formas de competición en las cuales las chicas y los chicos pueden jugar entre sí. Permitir que chicos y chicas jueguen juntos es una forma de fomentar una mayor tolerancia y respeto mutuo. En la medida de lo posible, se recomienda realizar actividades mixtas hasta los 12 años –que es como lo tiene estipulado la Federación Cántabra de Fútbol–, ya que a partir de entonces aumentan las diferencias biológicas. Esa es exactamente la edad que tienen los jugadores y jugadoras del encuentro de categoría infantil que se disputó el pasado sábado en el campo de la bajada San Juan entre el Monte Soccer Féminas y el Velarde D. Un partido que finalizó con la victoria del conjunto de Camargo por 0-8.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Críticas a la feria navideña: «Si sale un vagón disparado, me entra por la ventana»
  2. 2 El alcalde de Santa Brígida cesa al edil de Obras tras una denuncia del PP por una venta de material municipal
  3. 3 Quién es quién en Canarias 2025
  4. 4 Adiós a Inmaculada Medina: «No crean que ha sido fácil, pero lo hago con el corazón lleno de cariño»
  5. 5 Operación Íncubo: tres nuevos investigados por abusar sexualmente de menores vulnerables
  6. 6 La viñeta de Morgan de este sábado 29 de noviembre
  7. 7 «Pensaba que esta vuelta iba a salir bien, pero no», lamentaron los supuestos sicarios
  8. 8 La limpieza pasa factura a Las Palmas de Gran Canaria
  9. 9 «Hace cinco años que sé que mi padre mató a mi madre y aún no puedo enterrarla»
  10. 10 Investigación por el correo de la «masacre» en la ULPGC: «Fue un susto y se reaccionó a tiempo»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Jugadores de 12 años de un equipo de fútbol cántabro mandan «a fregar» a su rival femenino en redes

Jugadores de 12 años de un equipo de fútbol cántabro mandan «a fregar» a su rival femenino en redes