José Ojeda, nuevo miembro del área de scouting de la RFEF para Canarias El exfutbolista, con una dilatada experiencia en el balompié isleño, ha ejercido en los últimos tres años como director deportivo de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas (FIFLP)

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 27 de agosto 2025, 16:57 Comenta Compartir

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha designado a José Ojeda como nuevo miembro del área de scouting en Canarias, dentro de la estructura de captación y análisis de talento de las selecciones nacionales.

Ojeda se encuentra estos días en Alfaz del Pi (Alicante) participando en unas jornadas de trabajo junto al resto del equipo de scouting de la RFEF y los cuerpos técnicos de las categorías inferiores de la Selección Española, que concluirán este jueves. El objetivo de estos encuentros es definir las líneas de trabajo de la temporada 2025/2026, marcada por el reto de seguir formando jugadores que alimenten a la Selección Absoluta y mantengan a España como referencia en el fútbol internacional.

Con una amplia trayectoria en el fútbol canario, José Ojeda ha ejercido en los últimos tres años como director deportivo de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas (FIFLP), coordinando las diferentes selecciones masculinas y femeninas, asumiendo también la responsabilidad de la Selección de Fútbol Playa, cargo que ahora compatibilizará con las nuevas funciones en la RFEF.

En sus primeras palabras tras el nombramiento, Ojeda subrayó la importancia del desafío: «Me siento muy orgulloso de poder representar al fútbol canario en el área de scouting de la RFEF. Nuestro archipiélago tiene un talento enorme y ahora el reto es trasladar esa riqueza futbolística a un proyecto nacional de primer nivel. Como siempre he defendido, el talento debe ir acompañado de competitividad, y esa será mi línea de trabajo en esta nueva etapa».

Ojeda quiso agradecer también el respaldo recibido en estos años desde la FIFLP: «He tenido la suerte de estar rodeado de un equipo excepcional, con entrenadores, directivos y colaboradores volcados en el crecimiento del fútbol base. Este nuevo cargo es también fruto del esfuerzo colectivo y del compromiso de todos los que trabajan cada día en nuestras islas para que los jugadores y jugadoras tengan oportunidades de progresar».

Con su incorporación, la RFEF refuerza su apuesta por un equipo de scouting renovado y altamente especializado, encargado de ampliar la base de seguimiento y ofrecer nuevas herramientas de análisis para la detección de talento en todo el país.