Jornada de puertas abiertas para abuelos y nietos en el marco del proyecto Fútbol Caminando de la FIFLP La actividad tendrá lugar en el Campo Municipal Parque Atlántico, en Las Palmas de Gran Canaria, este viernes en horario de 11:00 a 13:00 horas, y está dirigida a jugadores y jugadoras de categorías benjamines, alevines e infantiles que acudan acompañados de sus abuelos y abuelas.

El campo de fútbol del Parque Atlántico acogerá la jornada de puertas abiertas de la Fundación Canaria de la FIFLP.

Miércoles, 3 de septiembre 2025

La Fundación Canaria de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas organiza este viernes 5 de septiembre del 2025, una jornada de puertas abiertas destinada a abuelos/as y nietos/as.

La actividad se llevará a cabo en el Campo de Parque Atlántico, en horario de 10:00 a 13:00 en el cual se invita a todos/as los/as jugadores/as de categorías comprendidas entre benjamines e infantiles de Las Palmas de Gran Canaria a venir acompañados/as de sus abuelos/as y sumarse en esta experiencia única. Esta jornada de puertas abiertas busca fomentar la práctica deportiva inclusiva y la unión entre generaciones a través del fútbol adaptado.

Esta actividad viene de la mano del proyecto «Fútbol Caminando», una iniciativa creada por la Fundación Canaria de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas para dar respuesta a la necesidad de la práctica deportiva en aquellas personas con una avanzada edad o con condiciones físicas que no les permita realizar actividades deportivas intensas, pero que aún deseen disfrutar de los beneficios del ejercicio físico y la pasión por el fútbol .

Durante la jornada, los/as participantes podrán disfrutar de ejercicios adaptados, juegos colaborativos y actividades físicas, diseñadas por los entrenadores de la Federación Canaria de Fútbol, con el objetivo de promover la salud, la diversión y el fortalecimiento de vínculos familiares, pretendiendo acercar el deporte a todas las edades y concienciar sobre los beneficios de mantenerse activo, independientemente de la edad.

la sesión estará dirigida por los técnicos de la selección canaria de las diferentes categorías y por José Ojeda, director deportivo.