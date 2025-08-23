Jorge Muñoz: «Hay base, talento y hambre; este club tiene cimientos para soñar»

El técnico palmero del Arucas CF afronta el reto como «un niño», apuesta por la cantera y asegura que esta Tercera RFEF será una de las más competitivas de los últimos años

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 23 de agosto 2025, 11:41 Comenta Compartir

«Entrenar en Arucas me está haciendo sentir como un niño de nuevo», es uno de los titulares que ha dejado Jorge Muñoz, nuevo entrenador del Arucas CF a menos de dos semanas para que comience la temporada en el Grupo XII de la Tercera RFEF. Después de un tiempo alejado de los banquillos por motivos personales, el técnico palmero vuelve con energías renovadas para dirigir al club de la Ciudad de Las Flores. El preparador, con experiencia en ascensos, confía en el potencial de una plantilla que combina fichajes contrastados y jóvenes canteranos, al tiempo que sueña con superar el cuarto puesto histórico del club en sus 98 años.

—¿Cómo arranca esta nueva etapa en el Arucas?

Con muchísima ilusión. Para mí es un regreso después de varios años apartado por motivos familiares. Retomar el banquillo en un club que me ha recibido tan bien es un privilegio. Me encuentro feliz, tranquilo y rodeado de un grupo humano fantástico. Algo vital para hacer mejor tu día a día.

—¿Qué balance hace de la plantilla que se ha confeccionado?

-El club ha mantenido parte del bloque del año pasado y ha reforzado bien posiciones clave. Estoy satisfecho porque todos los fichajes se han consensuado, aquí si el entrenador no está de acuerdo, no se ficha. Tenemos jugadores experimentados y también siete jóvenes del sub-23 y del juvenil que aportan frescura y futuro. Ahora el reto es transformar nombres en un verdadero equipo.

Ampliar

—¿Cuál es el objetivo deportivo del club?

-El Arucas nunca ha pasado de un cuarto puesto en Tercera en sus 98 años de historia. Nuestro sueño es superarlo y competir con los mejores, aunque venimos de campañas en las que el equipo quedó lejos del campeón y del playoff. No va a ser fácil, pero hemos cambiado cosas a nivel de estructura, como entrenar por las mañanas, y mentalidad para acortar esa distancia.

—La categoría viene muy fuerte, ¿cómo la ve?

-De las más exigentes que recuerdo. Entre descendidos, ascendidos e históricos, tranquilamente puede haber trece equipos peleando por las primeras plazas en las últimas jornadas. Cada partido será durísimo y cualquier victoria habrá que celebrarla como si fuera un título. Esta categoría cada año se va superando en todos los niveles.

—¿Qué importancia le da a la cantera?

-Muchísima. Tenemos siete jugadores que el año pasado estaban en el sub-23 o en juveniles, algo que no siempre se ve en esta categoría. La base está bien trabajada y eso es una gran ventaja. Queremos que los jóvenes se sientan importantes y que los veteranos los arropen para que puedan crecer.

—En lo personal, ¿cómo vive este reto?

-Lo vivo con la ilusión de cuando empecé a entrenar. Disfruto de cada detalle, de los entrenamientos y de la relación con los jugadores. Para mí es volver a sentirme como un niño. Después de haber logrado ascensos en otros lugares, hacerlo aquí tendría un valor especial.

Ampliar

—¿Qué huella quiere dejar en la entidad?

-Me gustaría que el Arucas recupere identidad y que la gente se sienta orgullosa de cómo compite su equipo del norte de Gran Canaria. Los resultados son importantes, claro, pero también la manera de conseguirlos. Quiero un equipo valiente, trabajador y alegre.

—El club habla mucho de identidad y valores, ¿qué aspectos considera Jorge Muñoz irrenunciables en su equipo?

-La entrega absoluta, el compromiso y la alegría de competir. Quiero que el Arucas se reconozca en el campo por su forma de pelear cada balón y por transmitir ilusión a la gente.

—Ha vivido ascensos en otros lugares, ¿qué diferencia encuentra en este proyecto del Arucas?

-Aquí hay una base sólida, un trabajo de cantera y una estructura que otros clubes no tenían cuando me tocó entrenarlos. Normalmente me llamaban para poner el techo y faltaban cimientos; en Arucas están esos cimientos, y eso me da confianza en este proyecto.

—¿Qué papel juega la afición en el camino que empieza ahora en Tercera RFEF?

Fundamental. Hay una afición dormida que tenemos que despertar cuanto antes. Queremos que vuelvan al campo, que se sientan orgullosos de nuestra entrega y de nuestro fútbol en el terreno de juego. Los resultados hacen felices a las personas, a nuestra afición, pero también la identidad y la manera de competir se antoja crucial para engancharles.