Tebas: «La influencia de Florentino es muy importante en este país»

«La influencia del presidente del Real Madrid es muy importante en el ámbito del deporte y en otros ámbitos en este país», reconoció este jueves Javier Tebas, después de que el presidente del Real Madrid presionase a PSOE y PP para retirar de la Ley del Deporte la enmienda relativa a la Superliga que fue previamente pactada con LaLiga. «Estoy convencido de que el Gobierno y el Partido Popular no están a favor de la Superliga, pero hay que demostrarlo con hechos en cada momento y esta vez no lo han hecho. No nos vale la excusa de que el caso de la Superliga está judicializado (en el tribunal de la Unión Europea)», lamentó Tebas, para quien «Florentino nunca pierde», aunque aseguró que LaLiga «dejará igualmente KO a la Superliga».

«Tenemos otras fórmulas y otros métodos para conseguir lo que, por ejemplo, ha hecho Italia, que es que aquellos jugadores que jueguen en otras competiciones ajenas no pueden jugar la Serie A. Ahora se nos impide hacerlo a LaLiga y la federación, pero tenemos muchos mecanismos para luchar contra la Superliga y vamos a seguir haciéndolo», insistió el máximo dirigente de la patronal después de la reunión mantenida esta jueves con los 42 clubes, incluidos los tres (Real Madrid, Barcelona y Athletic) que rechazan el pacto con el fondo de inversión CVC, debatido de nuevo en la sede de LaLiga. «Hacía tiempo que no venían. El Madrid últimamente solo mandaba a un abogado y no veíamos a José Ángel Sánchez Sánchez (director general del club blanco)», destacó Tebas, para quien «los clubes toman las decisiones con plena conciencia y en secreto, sin presiones».

«Ahora la Ley del Deporte irá al pleno del Congreso y en el Senado se partirá todo de cero, porque puede haber enmiendas. Hemos preguntado a Madrid y Barcelona si van a presentar enmiendas y han dicho que no. Esperemos que no influyan, como suele hacer el presidente del Real Madrid», añadió el máximo dirigente de LaLiga, organismo que tras el acuerdo alcanzado el martes con el Gobierno por la nueva normativa descartó ese día la posibilidad de llevar a cabo un parón en el campeonato tras amenazar con el cierre patronal si no se atendían sus peticiones. «Estamos incómodamente satisfechos. La enmienda de Compromís satisfacía nuestras pretensiones, pero algunos partidos no manifestaron su apoyo. Luego llegó el acuerdo (con el Gobierno) con una enmienda transaccional que presentó el PSOE y que no apoyó el PP», lamentó Tebas, agradecido especialmente al ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, «por entender el problema». «A la oposición también pedimos reuniones y no nos atendió», se quejó el presidente de LaLiga.

Los 39 clubes de Primera y Segunda División que suscribieron el acuerdo con CVC no temen que tras los últimos cambios en la Ley del Deporte y la impugnación de dicho pacto en los tribunales -por parte de Madrid, Barça, Athletic y federación- esté en peligro el contrato con el fondo de inversión británico. «Hay dos informes favorables de la Abogacía del Estado. Queríamos dar seguridad jurídica y si se aprobaba el proyecto de Ley del Deporte como estaba, generaba mucha inseguridad. Si se llega a aprobar, nosotros no hubiéramos podido tener relaciones comerciales. Nosotros queríamos defender el statu quo actual. La inseguridad jurídica ya no existe. Con los cambios que ha habido en la ley lo clubes sí van a cobrar todo el dinero de CVC (más de 2.000 millones de euros)», se congratuló Tebas.