Israel Quintana: «Ser fieles a nuestro juego y adaptarnos cuanto antes a la superficie»

Atento, implicado y profesional, con estas cualidades se le podría definir al técnico de la UD San Fernando, Israel Quintana, quien afronta, junto a su equipo, la final por el ascenso a Segunda RFEF frente al filial del Girona, este domingo a las 10.00 horas, en el Municipal Riudarenas.

-¿Cuál es la clave del éxito de un equipo cien por cien canario?

-Antes que nada, son buenos futbolistas y, a partir de ahí, se encuentra el compromiso, el trabajo diario de los chicos, la intensidad y la constancia. Estaban convencidos de que al final ibamos a estar luchando por cosas bonitas. El equipo se lo merece, representamos a Canarias en el Playoff.

-¿Qué espera del partido en el Municipal de Riudarenas?

-Al final el Girona B es un filial. Siempre suelen llegar mejor físicamente que al resto de equipos al término de curso. El club catalán se dedica única y exclusivamente al fútbol, mientras nosotros somos de los pocos equipos que entrenan por la tarde. A estas alturas, esa diferencia solo podemos igualarla con ilusión y humildad, tratando de sacar un buen resultado en la ida para que el Eleuterio Valerón siga siendo una fortaleza en la vuelta.

-Principales amenazas del Girona B.

-Pude seguir el partido frente al Badalona y los hemos analizado. Estamos concienciados de lo que viene. Tienen jugadores vertiginosos en ataque, sobre todo por las banda con el coreano Minsu y el portugués Jastin. Son sus máximos goleadores y el mayor desequilibrio a nivel ofensivo. Aunque es un equipo plagado de buenos jugadores, el que entra del banquillo suele ser tan bueno como el que sale del campo.

-¿Tiene clara la delantera para la eliminatoria final?

-Perdemos a Quintero pero recuperamos a Aridane. No obstante, Joni lo suele hacer muy bien en la punta del ataque, nos da esa energía y desparpajo. Son perfiles completamente diferentes los tres. Aridane aporta experiencia y Quintero, más movilidad buscando balones al espacio. También me gustaría destacar que Farías es el único jugador que ha estado presente en todos los partidos (Copa Ruiz Caballero, Liga y Playoffs).

-Un vestuario más unido que nunca.

-Los futbolistas están deseando que llegue el partido del domingo. Nuestro objetivo era pelear con Las Palmas Atlético para quedar campeones, pero ahora estamos ilusionados después de superar dos eliminatorias y estar en la final. Además, no es lo mismo jugar contra un equipo de la península que seguir en las islas, eso también motiva.

-¿Qué supone que la superficie del Riudarenas sea de césped natural?

-Es un campo de entrenamiento donde apenas caben 200 o 300 personas. Se encuentra en las afueras de Girona, es como jugar en Barranco Seco. Tenemos que ser fieles a nuestro juego, nuestra idea es ser capaces de adaptarnos a la superficie rápidamente para no sufrir en los primeros minutos. Hemos intentado entrenar en todos los campos con césped natural de la isla (Barranco Seco, Estadio de Gran Canaria, Campo de Golf Maspalomas) y en todos se está sembrando. Durante el año hemos tenido que movernos porque no hay sistema de riego en El Tablero.

-El Eleuterio Valerón, un fortín inexpugnable.

-El equipo no ha perdido ni un partido en casa esta temporada, solo se ha concedido tres empates ante Mensajero, Las Palmas Atlético y San Bartolomé. El resto lo contamos con victoria. Los jugadores están contentos porque nos ha dado resultado.

-La solidez defensiva, una de las claves.

-Nuestros defensores reúnen muchas cualidades, por ejemplo Omar y Stephane se conocen desde hace muchos años en Las Palmas C. Javi Pipa va volando y Ribalta lo recuperamos para la final contra el Girona B. La figura de Juan, como pivote, también es muy solvente.

-Un equipo ascensor.

-Somos un club al que se le denomina vulgarmente «ascensor» pero a nosotros nos da igual, partimos con el fin de llegar a la cuarta categoría del fútbol español. Los demás clubes se dedican exclusivamente al fútbol, nosotros solo le dedicamos tiempo por la tarde, hemos asumido ese rol y tan bien que nos va.

-Alternancia en la portería.

-Fermín y David Ramírez son dos auténticos porterazos. Quizás de cara a los compañeros lo llevan bien pero internamente no les gusta porque uno siempre quiere jugar. Al final, un portero busca tener regularidad bajo los tres palos. Mi intención es que participen los dos, pero yo no les voy a decir nada. La competición irá diciendo. De hecho, para este fin de semana, aún no lo tengo claro. Soy mucho de moverme por las vibras.

-¿Cómo vivió esa prórroga contra el Tamaraceite?

-Complicado y sufrido. Ellos llevaron el control del partido en los primeros 20 minutos, luego se equilibró bastante y tuvimos las ocasiones de gol más claras. La expulsión de Sergio Suárez fue determinante para lanzarnos a marcar. Más tarde, con la roja a Quintero, lo vi más complicado. El Tamaraceite había resistido sin su eje en el medio. Llegados a la prórroga cualquier cosa podía pasar, al final nos salió la cara de la moneda.

-La polémica expulsión de Jonathan Quintero.

-El árbitro interpretó que el toque con el pecho a Bruno (central del Tamaraceite) teniendo en cuenta la diferencia de estatura era motivo de tarjeta roja y expulsión. Ahora son dos partidos sin el delantero, no sé si con apelación podríamos rebajarle al menos un partido y así tenerlo para la vuelta. El chico se quedó muy fastidiado porque hizo peligrar la clasificación del Sánfer.