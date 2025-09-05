Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
En la celebración de Paraguay se coló hasta una camiseta del Athletic. EFE

La insólita medida del presidente de Paraguay para celebrar su clasificación para el Mundial

Santiago Peña ha anunciado la decisión a través de sus redes sociales

Gabriel Cuesta

Viernes, 5 de septiembre 2025, 15:45

Fiesta por todo lo alto en Paraguay por su clasificación para el Mundial dieciséis años después. Textual. Porque el propio presidente del país, Santiago Peña, decidió formalizar que este viernes fuese día festivo para celebrar su billete para la Copa del Mundo. Una medida insólita y llamativa que anunció a través de un vídeo subido en sus redes sociales en el que se le veía firmar el decreto en cuestión. Su última aparición fue en la edición de Sudáfrica, cuando fueron apeados en cuartos de final por la España que acabaría levantando el título.

Paraguay consiguió el pase gracias al empate a cero que cosechó ante Ecuador este jueves en Asunción. Miles de personas salieron a las calles a festejarlo. Su selección alcanzó 25 puntos en las eliminatorias sudamericanas, mientras que Ecuador, que ya estaba clasificada, suma uno más. En su último compromiso de la fase clasificatoria, ya sin nada en juego, Paraguay visitará a Perú en Lima el próximo martes, mientras que la Tricolor recibirá a la campeona del mundo, Argentina, en Guayaquil.

El entrenador argentino Gustavo Alfaro se congratuló este jueves por el logro. «Siento el privilegio de estar una vez mas en una Copa del Mundo», dijo Alfaro en rueda de prensa. «Es una dicha estar en una selección distinta en una Copa del Mundo», reiteró. «Hace un año que llegué y me siento un privilegiado. No saben lo lindo que es, lo que va a ser para todos, para los jugadores, para la gente».

«Los muchachos la hicieron muy fácil. No hicieron nada extraordinario. Yo vine a agitarlos para que reaccionen porque los frutos están aquí. Lo que no dimensioné es lo que el país podía llegar a agitar. Fue un partido que jugaron seis millones y medio de personas», celebraba el seleccionador. Este viernes lo siguen haciendo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 15.000 vacas para transportar droga en su paso por Canarias
  2. 2 La prensa británica destapa el estado del joven desaparecido en el sur de Gran Canaria: «No podía mantenerse en pie»
  3. 3 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  4. 4 Sanidad cuela en el decreto de Discapacidad el blindaje salarial de sus nuevos cargos
  5. 5 Un vecino se enfrenta a las chinches de Santa Catalina: «Pierdo dinero, pero lo hago por mi padre»
  6. 6 Hallan al sur de Gran Canaria abandonado y a la deriva el velero de un británico desaparecido
  7. 7 La viñeta de Morgan de este viernes 5 de septimbre
  8. 8 San Bartolomé de Tirajana confirma: la discoteca del Plaza donde hallaron menores no tiene licencia
  9. 9 Más de 250 personas y 26 organizaciones denuncian a Santiago Abascal por su «guerra sucia» contra el Open Arms
  10. 10 Una guagua atropella a una mujer en la calle Juan Rejón

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La insólita medida del presidente de Paraguay para celebrar su clasificación para el Mundial

La insólita medida del presidente de Paraguay para celebrar su clasificación para el Mundial