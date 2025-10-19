Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de los hinchas del Alcalá lanzando piedras y sillas en la zona comercial de Siete Palmas, cerca del Anexo, en los prolegómenos del choque ante el filial amarillo. C7

Lanzamiento de sillas, petardos y altercados protagonizados por hinchas del Alcalá y en Siete Palmas

Un grupo de aficionados del conjunto madrileño protagonizaron una serie de altercados con seguidores amarillos en la zona comercial próxima al Anexo, lanzando piedras y petardos en los alrededores de la calle Fondos del Segura | La Policía Nacional y Local actuaron con celeridad y el filial amarillo ganó 2-0

Daniel Herrera Rodríguez

Daniel Herrera Rodríguez

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 19 de octubre 2025, 14:11

El encuentro entre Las Palmas Atlético y el RSD Alcalá comenzó más que caliente en los prolegómenos del mismo, sobre todo en la zona comercial próxima al Anexo, en la cual un grupo de aficionados del conjunto madrileño protagonizaron altercados en los alrededores de la calle Fondos del Segura lanzando piedras, sillas y mesas sobre aficionados amarillos y transeúntes, además de lanzar productos pirotécnicos y petardos.

Según testigos y videos facilitados por vecinos, más de una veintena de ellos protagonizaron estos altercados violentos, provocando afectaciones y daños tanto en el mobiliario urbano como en algunos vehículos, lo que llevaron a redoblar esfuerzos en el despliegue de efectivos de seguridad tanto de la Policía Nacional como la Local de Las Palmas de Gran Canaria.

Ya en el campo, casi un centenar de agentes policiales hicieron acto de presencia en el recinto del filial amarillo, acordonando tanto los aledaños del mismo como la zona en la que fueron acomodados los casi 50 hinchas del Alcalá que fueron a ver el choque.

El encuentro, correspondiente a la Segunda RFEF, concluyó con triunfo de Las Palmas Atlético (2-0), merced a los goles de Johan Guedes e Iván Medina.

