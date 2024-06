Los grandes equipos de Europa ya tienen entrenador, excepto en Italia

Pedro Rodríguez Madrid Martes, 4 de junio 2024, 10:02 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Con la llegada de Enzo Maresca al Chelsea, se cierran los banquillos de los equipos de las principales ligas en España, Francia, Inglaterra y Alemania. Sin embargo, en Italia aún quedan tres de los banquillos más codiciados sin entrenador para la próxima temporada: la Juventus, el Milan y el Nápoles.

En España, también quedan dos banquillos vacantes. Las Palmas sigue sin entrenador después de que García Pimienta no continuase y fichase por el Sevilla con un contrato de dos años. Si no consigue clasificar al equipo para competiciones europeas este año, no seguirá en el banquillo hispalense. Su sustituto en Las Palmas previsiblemente será Luis Carrión, quien actualmente está jugando el playoff para ascender a Primera División con el Real Oviedo.

El otro club sin inquilino es el Mallorca, tras la no continuidad de Javier Aguirre después de dos temporadas y media en el club, donde salvó al equipo y llegó a la final de la Copa del Rey, perdiendo en los penaltis contra el Athletic. Su sustituto será Jagoba Arrasate, quien se despidió de Osasuna. Arrasate viene con un proyecto a largo plazo y con la oportunidad de jugar la Supercopa de España en Arabia Saudí.

El sustituto de Jagoba Arrasate en Osasuna ha sido Vicente Moreno, quien regresa a España tras su experiencia en Arabia Saudí y su breve paso por el Almería. Uno de los cambios más destacados ha sido en el Barcelona. Inicialmente, Xavi Hernández anunció su intención de dejar el club, pero después de una cena con sushi, Joan Laporta logró convencer al técnico de Terrassa para que continuara. Sin embargo, finalmente Xavi fue despedido por el presidente. El nuevo entrenador es el alemán Hansi Flick, quien enfrenta el reto de reducir la brecha con el Real Madrid en un verano complicado en lo económico pero con grandes jugadores jóvenes.

Los demás banquillos en La Liga mantienen a sus técnicos. Ernesto Valverde renovó por un año con el Athletic tras ganar la Copa del Rey y clasificar al club para competiciones europeas. Sin embargo, hay incertidumbre en Valladolid. La afición se ha mostrado descontenta con Pezzolano, pidiendo su «dimisión» en cada partido. Esta semana, en una entrevista, Pezzolano acusó a la ciudad de Valladolid de ser racista, lo que le obligó a pedir perdón. A pesar de las tensiones, previsiblemente seguirá con los pucelanos en Primera, eso sí, buscando mejorar la relación con la afición.

En Inglaterra dos grandes movimientos

El país con más banquillos libres es Italia, con tres de los grandes equipos en busca de entrenador: Juventus, Milan y Nápoles. La Juventus despidió a Massimiliano Allegri tras ser expulsado de un partido de Copa y posteriormente agredir y amenazar al director de Tuttosport. Su sustituto para la nueva temporada será Thiago Motta. En los lombardos, Stefano Pioli decidió no continuar tras ganar el Scudetto en 2022, y su reemplazo probable será Paulo Fonseca. En el sur, el Nápoles se quedó sin entrenador tras la salida de Francesco Calzona debido a su mala relación con el presidente Aurelio De Laurentiis. El sustituto será Antonio Conte, quien asumirá su séptimo banquillo en Italia.

En Inglaterra ha habido movimientos significativos en el Liverpool y el Chelsea. Jürgen Klopp anunció su salida después de nueve años, siendo reemplazado por Arne Slot, tras sus éxitos con el Feyenoord. En el Chelsea, Mauricio Pochettino solo estuvo una temporada, dejando al equipo en sexto lugar y sin cumplir los objetivos. Su sustituto es Enzo Maresca, por quien el Chelsea pagó unos 12 millones al Leicester City. El italiano ha firmado un contrato de larga duración de cinco años con opción a uno más. España amplía la representación en la Premier con Julen Lopetegui, quien fichó por el West Ham tras entrenar al Wolverhampton por un año. El único banquillo libre en Inglaterra es el del Brighton, tras la salida de Roberto De Zerbi.

En Alemania y Francia no ha habido grandes cambios, salvo en el banquillo del poderoso Bayern de Múnich. El equipo bávaro vio la salida de Thomas Tuchel, quien decidió no continuar, y su sustituto es Vincent Kompany, que llega tras haber descendido con el Burnley. En la liga francesa, el único banquillo importante libre es el del Marsella, tras el anuncio de la retirada de Jean-Louis Gasset.