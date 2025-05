Gran homenaje en Vecindario a los héroes de 2006

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 23 de mayo 2025, 13:20 Comenta Compartir

En Santa Lucía de Tirajana ya viven la cuenta atrás para un homenaje histórico y que promete una movilización masiva: el tributo a los protagonistas del ascenso a Segunda División en el año 2006 protagonizado por el Vecindario dirigido por Pacuco Rosales y que el próximo 14 de junio deparará un partido en el que se medirán a leyendas del fútbol isleño. Rubén Rivero, actual presidente de la entidad blanquinegra, lleva muchas semanas preparando todos los detalles de una jornada en la que aquellos héroes que hicieron historia revivirán viejos tiempos para orgullo de un municipio que vibró como nunca con aquella gesta.

Está confirmada la presencia de toda la plantilla que inscribió su nombre con letras de oro en el fútbol canario con los Dorta, Atxabal, Míchel, Yeray, Míchel, Ciani, Ruano o Borrero, entre otros, además del arquitecto del éxito, Pacuco Rosales, y en el bando contrario comparecerán nombres como Guayre, Jotha, Javi Ortega o Suso Santana con David Amaral en la dirección técnica. La entrada al Municipal será gratuita y nadie duda de que la ocasión contará con el respaldo generalizado de la afición, que no querrá perderse la oportunidad de agasajar y reconocer de nuevo la proeza de ese Vecindario irrepetible.

«No es un aniversario redondo, pues se cumplen 19 y no 20 años, pero el estado de salud de algunos de los futbolistas aconseja que lo adelantemos. Siempre se hacen homenajes cuando falta alguien y hemos querido que no sea el caso. Constituye un privilegio hacer confirmado la presencia de todos y estamos muy ilusionados. Es un acto de justicia, merecido y que permitirá revivir un momento de máxima felicidad tanto para nuestro municipio como para toda Canarias. No puede faltar nadie, todos están invitados a venir y pasarlo en grande con todos ellos», reconoce Rivero.

Emociones

Pacuco Rosales, emblema de aquel proyecto y que es reclamo principal en el cartel anunciador, considera que la iniciativa «no puede ser más acertada» al reparar en que el Vecindario 2005-06 «rompió todos los pronósticos» y contribuyó a «engrandecer el fútbol isleño».

«Desde que me comunicaron la idea de este evento me vinieron muchos recuerdos a la mente. Nadie contaba con nosotros. Incluso hubo rivales que pensaban que éramos una asociación de vecinos más que un club de fútbol representativo de Gran Canaria. Fue algo grandioso y que nos volvamos a reunir después de tanto tiempo es una satisfacción, será muy especial», anticipa.