Gabri Martín: «El Villa nunca da nada por perdido»

El fútbol es una pasión, una forma de ver la vida, que solo algunos privilegiados pueden llegar a entender. Uno de ellos es Gabriel Martín (Las Palmas de Gran Canaria, 2000), quien lleva toda su vida ligado al balompié. El ariete ha pasado por las categorías inferiores de la UD Las Palmas, ha logrado un ascenso a Segunda B con el Panadería Pulido de San Mateo, y después de probar suerte en el CD Marino, le ha llegado su momento de demostrar su valía en el Villa de Santa Brígida, equipo de Tercera RFEF canaria en el cual milita actualmente.

Su trayectoria como futbolista.

Empecé desde muy pequeño en el Veteranos del Pilar y entre los tres palos. Se puede decir que mi trayectoria comenzó de portero, pero pronto me di cuenta de que no era lo mío. En juveniles doy el salto al Carnevali para al año siguiente fichar con el División de Honor de la UD. Llegué a realizar la pretemporada con Las Palmas Atlético pero rompimos el contrato. Aquí llega mi periplo en Tercera. Me llamó Socorro para jugar en el Panadería Pulido de San Mateo donde estuve cinco temporadas. En una de ellas logramos el ascenso a Segunda B. Decidí irme y me llama el Marino pero el equipo iba último y no me adapté del todo. Hasta que en invierno me llama el Villa, me gustó el proyecto y aposté por ellos.

Estrenó su casillero goleador con el Villa de Santa Brígida frente al San Bartolomé. ¿Cómo fue ese gol?

Empezamos el partido frente al San Bartolomé muy bien. El gol fue de nueve puro. Aridai puso un centro medido al área y pude anticiparme al defensa para empalarla con el pie derecho al fondo de las mallas. Espero que sea el primero de muchos.

¿Dónde se siente más cómodo: en la punta de ataque o escorado en banda?

Personalmente me siento más cómodo arriba aunque en banda suelo sentirme también, pongo buenos centros. Pero estoy más a gusto como delantero o de falso nueve.

¿Peleará el Villa por los puestos de playoffs hasta que las matemáticas digan lo contrario?

Sí. No tengo ni la más mínima duda de que el equipo se dejará el alma para llegar lo más alto posible en la tabla clasificatoria. La verdad es que el año pasado hicieron una gran temporada y consiguieron meterse. De hecho, llevan dos cursos consecutivos metiéndose en playoffs. Veremos ahora. Es cierto que lo tenemos complicado porque los de arriba no aflojan. Hay equipos muy bien en los cinco primeros puestos. Pero no bajaremos el nivel, lo vamos a intentar porque si algo tenemos claro es que el Villa no da nunca nada por vencido.

A título personal, ¿se atreve a dar una cifra de goles hasta final de temporada?

Estrené el casillero hace poco (entre risas), no soy un goleador nato, me suelo describir más por un regateador y asistente. Pero me voy a mojar. Me voy a proponer marcar siete u ocho goles de aquí a final de campaña.

¿Su relación con el técnico, Ángel López?

La verdad es que nunca había coincidido con él, sabía que nos veía cuando era segundo entrenador en Las Palmas. Lo he tenido de rival en Tercera RFEF y me ha sorprendido bastante el trato que tiene con los jugadores. Es un hombre muy cordial, cuando hablas con él sientes la confianza de que puedes contar con él para todo. Además, sabe mucho de fútbol. Se nota su dilatada experiencia en Primera División.

A parte de las sesiones técnico-tácticas, el entrenador tiene que tener en cuenta el ámbito psicológico.

Está claro, somos 23 jugadores en la plantilla y ahí tiene que dar con la tecla para repartir minutos y que todos estemos contentos. De eso se trata el deporte rey. Compañerismo y unidad. Intentar que todos cuenten con el apoyo del míster y sumen, porque la liga es bastante larga y uno nunca sabe lo que puede pasar.

¿Mejor equipo al que se haya enfrentado y cuál cree que ascenderá de forma directa a Segunda RFEF?

Veo mucha igualdad. Sobre todo entre los dos primeros clasificados. El Unión Sur Yaiza me gusta por lo que vi cuando jugaron contra nosotros. Pero al Tenerife B lo veo favorito. No solo por ser líder, sino también por el fútbol que despliega.

¿A qué dedica el tiempo libre Gabriel Martín?

Mi tiempo libre lo suelo dedicar a otros deportes. Me gusta competir, me caracterizo por ser muy competitivo. El pádel, la playa y los deportes acuáticos también son de mi agrado. A parte, me llena el pasar tiempo con mi familia y amigos.

¿Aspiración personal a largo plazo?

Crecer como persona y tener un nombre en esto del fútbol.