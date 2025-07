El futuro de los banquillos: Toni Cruz júnior, el entrenador más joven en conquistar un título sénior

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 6 de julio 2025, 17:25 Comenta Compartir

Toni Cruz junior (Las Palmas de Gran Canaria, 2002), hijo de Toni Cruz, director deportivo de la UD Las Palmas desde 2011 hasta 2018, destaca por la precocidad de asumir el cargo en un banquillo. De hecho es una cualidad que le ha convertido en uno de los entrenadores más jóvenes de España. Con apenas 20 años, el técnico grancanario tomó las riendas de la UD La Palma, entidad en la que su padre figura como máximo accionista.

El éxito fue inmediato al cosechar el ascenso a Preferente y liderar la categoría regional. Tanto fue así, que el club jugó, el curso pasado, el playoff para subir al Grupo XII de Tercera RFEF, pero sería eliminado por el Tenerife C en los cuartos de final. Este año, el segundo filial blanquiazul logró ascender a la quinta categoría del fútbol nacional.

Para Toni Cruz junior, tener a su padre como referente es un motivo de orgullo. «Es un crack, tanto en el banquillo como en el palco», afirma con admiración. «Al final, lo llevo en la sangre. Desde que tengo uso de razón lo he visto ligado al fútbol, y gracias a él he aprendido valores que hoy intento aplicar como entrenador. Siempre he sentido pasión por esto, y por ahora estoy cumpliendo ese sueño, aunque todavía queda mucho camino por recorrer«, reconoce.

Ampliar

Acumuló tres temporadas en la UD La Palma, desde los 20 hasta los 23 años. «Es una suerte poder entrenar desde tan joven. Comencé en el Claret Infantil A, ascendiendo poco a poco, y luego tuve una breve etapa en el CD Mensajero. Me tocó empezar muy joven, y eso tiene tanto aspectos positivos como negativos. Lo positivo es la visibilidad que te da el sentarte en el banquillo de un equipo sénior, ya que no tienes nada que perder. Lo negativo, sin embargo, es la presión que conlleva ser hijo de Toni Cruz y dirigir a jugadores que podrían ser tus padres o hermanos mayores», reflexiona.

Recuerda su inicio en el banquillo con humildad y determinación: «Cuando llegué, con solo 20 años, tuve conmigo a jugadores de una calidad increíble. Futbolistas con experiencia en Segunda B, como Yeray el Arrugado o Dani López, entre otros. Eran jugadores con mucha trayectoria, por lo que tuve que ganarme su confianza, haciéndoles creer en lo que hacía a través de mis capacidades. Ese primer año fue impresionante: eliminamos al Tenisca en la Copa Heliodoro, un equipo de categoría superior, y al año siguiente conseguimos el ascenso a Preferente«.

Tras su salida del club, el joven técnico grancanario le desea suerte a su sustituto en el banquillo palmero: «Ahora le deseo la mayor de las fortunas a Miguel Cid, que ya ascendió a Tercera RFEF con los Llanos de Aridane y pienso que es el sustituto ideal para liderar el proyecto con un bloque tan joven. Quizá falte matizar un poco y fichar algún jugador que de un salto de calidad al equipo, pero yo creo que lo hará muy bien».

Toni Cruz padre es un hombre «curtido en mil batallas», siempre dispuesto a ayudar a su hijo cada vez que lo necesita. «La verdad es que me apoyo mucho en él cuando se trata de tomar decisiones sobre la gestión del grupo. Es como tener un profesor a mi lado. Hoy en día, se encuentra en una situación similar a la mía, esperando un proyecto convincente mientras mantiene el negocio de La Palma«, comenta Toni Cruz junior.

«Cuando salgo de La Palma, me doy cuenta de que es el momento de esperar y ser paciente, porque muchas veces esa es la mejor opción. Siempre estoy buscando unirme a un proyecto que me permita formarme y crecer«, explicó Toni Cruz junior.

Ampliar

A corto plazo, su objetivo es seguir formándose en el fútbol, incluso fuera de Canarias, buscando crecer y disfrutar de la profesión con calma. A largo plazo, aspira a llegar al fútbol profesional, consciente de la dificultad, pero confiado en sus herramientas para lograrlo. Su experiencia, como el ascenso a Preferente y ser el entrenador más joven de España en conseguir un título, le ha permitido mejorar tanto de entrenador como persona.

Cuando se le preguntó si prefiere la Preferente de Tenerife a la de Las Palmas, respondió: «Existen varios matices a considerar, no he tenido la oportunidad de entrenar en la provincia de Las Palmas. Creo que hay más talento individual en Las Palmas, aunque la Preferente de Tenerife podría estar más profesionalizada y contar con una mayor atención por parte de los medios y los aficionados. En ambas provincias se compite bien, pero en Las Palmas se puede encontrar una calidad y jugadores ligeramente superiores«.

Si tuviera que caracterizarse de algún modo, Cruz junior lo haría como un técnico intenso, didáctico, honesto y cercano. «Es muy importante que los jugadores confien en tus palabras y estén convencidos de lo que hagas. Este fue mi primer año en el que tengo jugadores menores que yo. Me llevo muchos amigos de La Palma. He tenido pocos problemas dentro del vestuario pero alguno ha habido está claro. El fútbol es así», concluyó.