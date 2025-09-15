«El futbolista canario es diferente y tiene la mejor valoración posible»

Ignacio Sánchez Acedo Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:08 | Actualizado 13:54h. Comenta Compartir

Exfutbolista profesional, director deportivo de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas (FIFLP), entrenador UEFA Pro, máster de director deportivo por la Universidad Juan Carlos I y la RFEF y, desde el pasado 27 de agosto, nuevo miembro del área de scouting de la RFEF para Canarias. A la rutina profesional de José Ojeda (Las Palmas de Gran Canaria, 1972) le faltan horas en el día. Una actividad frenética en la que atiende mil frentes con su habitual espíritu constructivo y servicial, siempre con la mano tendida. Eso sí, el trajín le pilla en lo que le gusta, entre cantera, clubes y campos. Una vida dedicada al fútbol que ahora le ha elevado a otra atalaya.

-¿Qué significa y cómo asimila ser miembro del área de scouting de la Real Federación Española de Fútbol para Canarias?

-Es un auténtico privilegio para mí poder ejercer en el área de scouting de la Real Federación Española de Fútbol, en el ámbito, además, de la que es considerada la mejor selección del mundo. Lo he asimilado con ilusión y responsabilidad, también con la confianza de saber que es un área que controlo bastante bien. Tengo la confianza y el deseo de prestar la mejor contribución posible a todos los que han confiado en mí para esta labor.

-¿Qué responsabilidades implica este nuevo cargo?

-Me he dado cuenta de que, aunque uno lo presentía, hay un trabajo detrás enorme, con muchísimos profesionales cualificados y entregados al cargo, para poder lograr los resultados de las selecciones inferiores. El tiempo que he compartido con otros entrenadores de la casa me ha transmitido el deseo constante de querer crecer y mejorar cada día. A mí lo que me va a tocar es tener controladas todas las categorías de Canarias, que se dice pronto, y, también, tendré incursiones en Madrid. Habrá que ver mucho fútbol a diario. En vivo y por vídeos. Me siento ya muy integrado en la familia de scouting de la RFEF porque, además de excelentes técnicos, son excelentes personas. Hay una gran complicidad entre seleccionadores, técnicos... Desde la sub-14 a la sub-21 hay una comunicación continua, fluida, en muy buena sintonía... Se dan todas las condiciones para trabajar a gusto y con absoluta competencia.

-¿Es su mejor aval para haber dado este salto la labor de director deportivo de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas que ha venido ejerciendo?

-Sin duda. La experiencia que he adquirido como director deportivo en la FIFLP ha sido clave. He conocido muchísima gente, he acumulado vivencias muy importantes... He podido profundizar en el conocimiento de entrenadores, jugadores y clubes y eso me ha permitido establecer relaciones y vínculos esenciales. También el hecho de haber culminado el máster de Dirección Deportiva en Madrid me ha abierto puertas y nuevas relaciones a escala nacional. Todo me ha ayudado para tener una base y una experiencia de la que ya me estoy beneficiando para cumplir con mis cometidos a nivel federativo.

-Ha tenido reconocimiento en su tierra con la confianza que le ha otorgado José Juan Arencibia en el ente insular antes de ser captado por la RFEF. No siempre pasa eso en la vida y menos en el fútbol.

-Mi agradecimiento a nuestro presidente es absoluto. Pero no lo hago solo a nivel personal por toda su confianza y apoyo. También porque ha acercado la Federación a los clubes, un logro que creo que todos debemos agradecerle. Antes se daba una distancia enorme entre todos los ámbitos, ya fueron entrenadores, árbitros o jugadores, y ahora el acceso a los empleados, directivos y al propio presidente está al alcance de todos. Los jugadores infantiles, cadetes y juveniles tienen ahora mayor ámbito de crecimiento, también así se ha dado en el fútbol femenino, las competiciones de Copa han evolucionado, han crecido los equipos en todas las categorías, los clubes están mejor que nunca con el Protocolo de Viajes o el abono de los arbitrajes, el Portal del Federado es otra iniciativa de nuestro presidente que impulsará toda la logística de nuestro fútbol, por no hablar de los proyectos sociales en los que tengo la suerte de participar, como el que desarrollamos en los centros penitenciarios o el destinado para las personas de más de 65 años. Creo que José Juan Arencibia es alguien a quien todos deben estar agradecidos y, de hecho, así lo percibimos. En mi caso, llegué justo cuando el entró de presidente y tuvimos una gran conexión. No habíamos coincidido antes y aquí, en la FIFLP, hemos construido esta relación profesional que ya también es personal. Me ha dado libertad en mi labor, al igual que Fran Reyes, que es el vicepresidente deportivo. Y siempre he tratado con el resto del equipo de profesionales de la casa ser lo más justo posible en el tema de las convocatorias para responderle. El presidente apostó por mí y mi manera de agradecérselo es dándolo todo a diario. Mi satisfacción no puede ser mayor y es un orgullo formar parte de su gente de confianza para seguir adelante con su proyecto.

Ampliar Ojda, a la derecha, ya integrado en el organigrama nacional de la RFEF.

-¿Qué le ha dado tiempo a hacer desde que entró en la RFEF?

-Lo primero fue estar durante una semana en una convivencia en Alicante con la sub-15 y la sub-17. Pude conocer a todos los seleccionadores de las categorías inferiores, analistas, psicólogos, fisios... Fue un experiencia enorme la de poder empaparte de tanto conocimiento. Ahí lo que hicimos fue marcar una línea de trabajo durante todo el año, ya al día, también, de saber qué jugadores son los habituales en esas edades. Como dije antes, el cometido es ver fútbol, controlar todas las islas, hacer informes, análisis individuales, reuniones semanales para extraer conclusiones.

- «Nuestro archipiélago tiene un talento enorme y ahora el reto es trasladar esa riqueza futbolística a un proyecto nacional de primer nivel». Así se pronunció al valorar lo que viene en camino en su labor profesional. ¿Ése es el gran reto? ¿Dar mayor visibilidad para los escalafones inferiores de la selección a los jugadores de la tierra?

-Estamos muy contentos con los futbolistas canarios que pasan por las diferentes selecciones y de Canarias también. Ir a una prelista de la española ya es un orgullo y poder debutar, más. El año pasado fueron numerosos los canarios que lo hicieron y eso va en aumento. Santi Arocha y Fabio acaban de debutar, sin ir más lejos, con la sub-16, Valentín con la sub-19, Carolina Ferrer en la femenina... Insisto, estamos muy bien representados a escala nacional.

-La colaboración de los clubes va a ser fundamental en su quehacer. ¿Es una ventaja añadida el tener la agenda heredada de su trabajo en la FIFLP y con la buena sintonía con todos?

-El contacto que tengo con los clubes es inmejorable. Y les agradezco la predisposición que tienen siempre a ayudar. Son la clave para el crecimiento de los chicos y así siempre se lo traslado a los diferentes dirigentes, entrenadores y coordinadores. La relación federación de clubes es clave y marcha por el buen camino. Cualquier éxito de un jugador es mérito de él. El tiempo que pasan con nosotros es más reducido al que tienen en los clubes, pero nosotros lo que intentamos es que mejoren en todo bajo nuestra influencia. Ir a la Selección de Canarias es lo mejor que les puede pasar, así se lo recalcamos. Hay miles de jugadores de todas las islas que querrían estar y ese sentimiento de pertenencia es fundamental que se valore.

-Pedri, Yeremy Pino y Ayoze en la absoluta, Moleiro en la sub-21, Herzog y Pezzolesi también bajo lupa por parte de los seleccionadores... Hay buenos espejos para que los meritorios que quieren llegar se miren.

-Está claro. Hace poco esas estrellas estaban en muchos de nuestros campos. Si ellos lo consiguieron, otros pueden hacerlo. En básico crear hábitos en estas edades para ello. Alimentación, descansos, estudios, disciplina, constancia... El futbolista canario es diferente, pero si le añade ese componente diferencial, lo será más todavía. Por mucho que se haya perdido el futbolista de la calle, siempre de aquí saldrán grandes jugadores, como así se ve a escala nacional. El jugador canario es diferente y está muy valorado en España. Tiene la mejor valoración posible, diría yo. El entorno, que es un debate bastante extenso, cumple una labor básica y es algo que también debemos cuidar. Las influencias, las presiones... Eso también nos ocupa y preocupa para que nuestro talento llegue al sitio que merece.

-Fue un jugador de barrio y que alcanzó las mieles del profesionalismo. ¿Culmina con este cargo su recorrido lleno de mérito dentro del fútbol?

-Tuve la suerte de ser jugador profesional y vivir el fútbol desde dentro. Y seguir vinculado a este deporte que lo ha sido todo en mi vida para mí es algo único y especial, que lo vivo de la mejor manera, tratando siempre de transmitir mis experiencias y lo mejor que llevo dentro. Nadie me regaló nada, todo lo tuve que sacar adelante con mi esfuerzo y sacrificio, con el apoyo de mi familia y el entusiasmo que nunca he perdido. Desde luego que poder trabajar para la FIFLP y la RFEF lo llevo con un orgullo tremendo y la responsabilidad y exigencia diaria de responder a lo que se espera de mí.

-Con el Mundial 2030 en el horizonte y Gran Canaria como sede...¿Más motivación si cabe como miembro del organigrama nacional?

-Vamos a vivir un evento único gracias a la unión de nuestras instituciones públicas, Cabildo de Gran Canaria y Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas a la cabeza, y. sin duda, este escenario de ilusión creo que va más allá del fútbol. Los presidentes Antonio Morales y José Juan Arencibia ya han hablado del progreso económico y social que implicará este Mundial para Gran Canaria y Canarias. Avanzaremos décadas gracias al Mundial. Y, para los profesionales de la tierra del fútbol, sin duda es un motivo más para superarnos, para exigirnos lo mejor y poner el listón lo más alto posible. En mi caso, como en el resto de la familia federativa y creo, también, que de nuestro fútbol en general, es así.