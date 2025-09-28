Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Foto de familia tras el acuerdo alcanzado. C7

La FIFLP y McDonald's sellan un acuerdo de colaboración con beneficios directos para más de 30.000 federados

Tendrán un 10% de descuento en todas las consumiciones

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 28 de septiembre 2025, 19:56

La Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas (FIFLP) y McDonald's en Las Palmas firmaron este pasado viernes un convenio de colaboración que permitirá a los más de 30.000 federados de la entidad, así como a sus familias, disfrutar de un descuento del 10% en todas las consumiciones realizadas en los 22 locales que la cadena de restauración tiene en la provincia de Las Palmas.

En el acto de firma, celebrado en el Centro Comercial Alisios de Las Palmas de GC, estuvieron presentes, por parte de McDonald's, Carolina Santana, coordinadora de marketing de la compañía en España; Maribel Velasco, empresaria franquiciada; y Fermín Sánchez, el mayor franquiciado de la marca en el país, con un total de doce locales. Por parte de la FIFLP asistieron su presidente, José Juan Arencibia, acompañado de los vicepresidentes José Vega, Francisco Reyes, Reinaldo Montesdeoca e Hilarión Rodríguez, además del secretario general, Daniel Pita, y el vicesecretario general, Javier Sosa.

La iniciativa contempla que los federados reciban una tarjeta identificativa, distribuida a través de los más de 200 clubes adscritos a la FIFLP, con la cual podrán acceder de forma inmediata al descuento del 10% en cada una de las compras que realicen en los 22 centros de McDonald's en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Según las estimaciones de la Federación, este beneficio económico podría suponer, en el transcurso de un año, que cada federado recupere el importe abonado por el acceso al Portal del Federado gracias al ahorro generado en sus consumiciones.

Este acuerdo refuerza la relación de McDonald's con el deporte de base, un ámbito en el que la compañía lleva años mostrando su compromiso mediante distintas acciones de patrocinio y apoyo a jóvenes deportistas. Con esta alianza, la multinacional no solo busca ofrecer ventajas a la comunidad futbolística provincial, sino también consolidar su papel como socio activo en el tejido social y deportivo de Canarias.

