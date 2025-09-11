El Femarguín elimina al Juan Grande de la Copa de la Reina en el primer derbi grancanario (0-3) El conjunto moganero se impuso en el Castillo del Romeral con los tantos de Marta, Noe Correro y la grancanaria Celia Ruano | El próximo rival saldrá del ganador de la eliminatoria entre el Orientación Marítima y el Guiniguada

Imagen de la plantilla del Femarguín, que se impuso en la Copa al Juan Grande.

Daniel Herrera Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 11 de septiembre 2025, 10:47 Comenta Compartir

El Club Deportivo Femarguín SPAR Gran Canaria eliminó de manera contundente al Club Deportivo Juan Grande en la primera ronda de la Copa de la Reina (0-3) en el Castillo del Romeral.

En este primer derbi grancanario de la temporada, las moganeras se impusieron con los tantos de Marta, Noe Correro -quien en el pasado defendió los colores de Juan Grande- y la grancanaria Celia Ruano.

Tras este resultado, el Femarguín se medirá en la ronda de dieciseisavos de final al ganador del encuentro entre el Orientación Marítima y el Guiniguada Apolinario, encuentro previsto para este jueves en el estadio Agapito Reyes Viera de la localidad lanzaroteña de Altavista.

Temas

Fútbol femenino