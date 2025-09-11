Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la plantilla del Femarguín, que se impuso en la Copa al Juan Grande. RRSS FEMARGUÍN

El Femarguín elimina al Juan Grande de la Copa de la Reina en el primer derbi grancanario (0-3)

El conjunto moganero se impuso en el Castillo del Romeral con los tantos de Marta, Noe Correro y la grancanaria Celia Ruano | El próximo rival saldrá del ganador de la eliminatoria entre el Orientación Marítima y el Guiniguada

Daniel Herrera Rodríguez

Daniel Herrera Rodríguez

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 11 de septiembre 2025, 10:47

El Club Deportivo Femarguín SPAR Gran Canaria eliminó de manera contundente al Club Deportivo Juan Grande en la primera ronda de la Copa de la Reina (0-3) en el Castillo del Romeral.

En este primer derbi grancanario de la temporada, las moganeras se impusieron con los tantos de Marta, Noe Correro -quien en el pasado defendió los colores de Juan Grande- y la grancanaria Celia Ruano.

Tras este resultado, el Femarguín se medirá en la ronda de dieciseisavos de final al ganador del encuentro entre el Orientación Marítima y el Guiniguada Apolinario, encuentro previsto para este jueves en el estadio Agapito Reyes Viera de la localidad lanzaroteña de Altavista.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigaciones desvelan que el pesquero marroquí encallado en Lanzarote era una patera con cinco migrantes a bordo
  2. 2 Queda aplazado el desahucio que dejaba a la familia de Moisés García en la calle con seis menores
  3. 3 Miedo e incertidumbre sobre el futuro de la gestión de Las Canteras
  4. 4 Así se gastó el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 111.477 euros en la gala de elección del cartel del carnaval
  5. 5 Un hombre armado con un cuchillo atraca un supermercado en Jinámar y huye con el dinero
  6. 6 La viñeta de Morgan de este jueves 11 de septiembre
  7. 7 Kirian anunciará hoy el alta médica y su inminente vuelta a los terrenos de juego
  8. 8

    Matan a un líder juvenil aliado de Trump de un tiro en el cuello durante una charla: «Es un mártir de la verdad», dice el presidente
  9. 9

    Polonia cierra sus fronteras aéreas con Bielorrusia y Ucrania
  10. 10 El Gobierno español «asume» ante la UE limitar la venta de vivienda a no residentes en Canarias

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Femarguín elimina al Juan Grande de la Copa de la Reina en el primer derbi grancanario (0-3)

El Femarguín elimina al Juan Grande de la Copa de la Reina en el primer derbi grancanario (0-3)