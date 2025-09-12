Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El periodista Luis Omar, en su emisora. Radio Las Palmas

Fallece Ismael Omar, periodista deportivo de Radio Las Palmas

El comunicador tenía previsto narrar el encuentro de la UD Las Palmas frente a la Real Sociedad B, pero se notificó su muerte antes de acometer el desplazamiento al estadio de Gran Canaria

Daniel Herrera Rodríguez

Daniel Herrera Rodríguez

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 12 de septiembre 2025, 19:22

El periodista deportivo Ismael Omar ha fallecido este viernes en la capital grancanaria, horas antes de la celebración del encuentro previsto en el Estadio de Gran Canaria entre la UD Las Palmas y la Real Sociedad B.

El comunicador de Radio Las Palmas tenía previsto narrar el choque entre el conjunto amarillo y el filial donostiarra. Sin embargo, horas antes se notificó su muerte.

Los medios de comunicación y los periodistas de la fuente deportiva han comenzado a mostrar sus condolencias. Incluso en los prolegómenos del choque se guardó un minuto de silencio tras confirmarse la luctuosa noticia.

