Escándalo en el Toulouse: «En mi casa las mujeres no hablan así a los hombres»

El Toulouse ha anunciado la suspensión de Zakaria Aboukhlal, que se ejercitará al margen del grupo a la espera de los resultados de una investigación interna, ante las «graves denuncias» publicadas por RMC Sport.

Según informa el medio francés, en la celebración de la Copa de Francia, competición que se adjudicó el Toulouse tras vencer al Nantes por 1-5 en un encuentro que fue retrasado por una amenaza de bomba, el internacional marroquí habría increpado a la política Laurence Arribagé.

Durante el discurso en el ayuntamiento de Philippe Montanier, entrenador del club, la exdiputada de la Asamblea Nacional y asistente deportivo del ayuntamiento de la ciudad de Toulouse pidió silencio a los jugadores. «En mi casa las mujeres no hablan así a los hombres», respondió supuestamente Aboukhlal a la política.

Laurence Arribagé, en declaraciones a RMC Sport, quiso «minimizar» el incidente y se limitó a decir que «a los jugadores no les gusta mucho que les pidan silencio de esta manera».

La polémica no es la única en la que se ha visto envuelta Zakaria Aboukhlal en los últimos días. Al igual que Moussa Diarra, Fares Chaibi, Said Hamulic y Logan Costa, el pasado fin de semana no fue convocado para el partido liguero contra el Nantes por negarse a lucir el dorsal con los colores del arcoiris con motivo del Día Mundial contra la Homofobia y la Transfobia.

«He tomado la decisión de no participar en el encuentro de hoy. Tengo el más alto respeto por cada persona, independientemente de sus preferencias personales, género, religión o antecedentes . El respeto es un valor que tengo en gran estima. Se extiende a los demás, pero también a mis creencias personales. Por lo tanto, no creo que sea la persona más adecuada para participar en esta campaña», publicó el futbolista en sus redes sociales.