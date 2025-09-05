Los equipos grancanarios alzan el telón en la Segunda RFEF Femenina

Femarguín, Juan Grande, Guiniguada y Unión Viera inician la temporada en un grupo 3 que se completa con equipos madrileños, extremeños y andaluces

Daniel Herrera Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 5 de septiembre 2025, 17:04

Vuelve la actividad este sábado en el balompié de Gran Canaria con la presencia de cuatro equipos de la isla redonda en la Segunda RFEF Femenina, en este caso el Femarguín, el Juan Grande, el Guiniguada y el Unión Viera, que buscan consolidarse en la categorías tras una campaña camaleónica y repleta de cambios.

De hecho, se ha pasado de tener hasta siete equipos isleños en esta división a reducirse la nómina a cuatro, todos ellos con un importante recorrido en el fútbol canario, que tendrán que calibrar su potencial ante equipos andaluces, madrileños y extremeños, con el Málaga y el Getafe como rivales más llamativos.

El Juan Grande se estrena el sábado en su recinto -11.30 horas- ante el Real Betis B, un contrincante que se ha movido como pez en el agua en esta categoría, sin la obsesión de ascender pero que en las últimas temporadas ha sabido codearse con los mejores del grupo. La fusión de la UD Tenerife y el CD Tenerife evitó que el equipo sureño descendiera a Tercera, lo que le permitirá competir por séptima temporada consecutiva en categoría nacional.

Por su parte, el Unión Viera, que casualmente logró un nuevo ascenso debido a esa fusión entre equipos tinerfeño, rendirá visita el domingo a las 10.00 horas al Getafe, que se postula como uno de los favoritos para el ascenso.

Una hora después, a las once, el Femarguín se medirá como visitante a otro de los gallitos del grupo, en este caso al Málaga en la Ciudad Deportiva de la capital malacitana.

Finalmente, el Guiniguada cierra la jornada a las 12.00 horas en un encuentro que se celebrará en el estadio del Parque Atlántico frente al Sporting Club.