El Güímar y el Santa Úrsula se disputan el liderato

Muy pendiente del encuentro en Tasagaya, y conociendo el empate del Tamaraceite, está el Santa Brígida, puesto que también acumula opciones de encaramarse en lo más alto de la tabla, pero para ello deberá superar en el Juanito Marrero a un apurado Las Zocas.

Otro enfrentamiento en que sus dos contendientes pugnarán por tres puntos pero para propósitos totalmente antagónicos, serán los que se disputen en San Mateo entre su representativo y el Ibarra, con un equipo grancanario inmerso en una preocupante hecatombe, y otro tinerfeño en un álgido momento de juego y en el quinto puesto.

El Lanzarote también se encuentra bastante alejado de sus expectativas iniciales, puesto que de partir con la clara intención de luchar por el ascenso, se ha visto obligado precisamente por no caer en la zona baja, hecho que podría producirse si sale de vacío de la capital grancanaria si no puntua ante Las Palmas C.

El otro filial, el Tenerife B, afrontará un corto pero complicado desplazamiento, concretamente al recinto vecino de Barranco Las Lajas para enfrentarse a un Atlético Tacoronte que si gana, no sólo se acercaría de nuevo al cuarteto de cabeza sino que, también, añadiría un nuevo obstáculo a su rival en este mismo afán.

El Mensajero es otra de las escuadras que tiene en mente uno de los cuatro primeros puestos para el presente campeonato, pero, de momento, se le ha resistido bastante más de los previsto inicialmente, por lo que si quiere allanar su recorrido deberá ganar en el Silvestre Carrillo a un cada vez más confuso Unión Puerto.

La incertidumbre ha sido la tónica principal del San Fernando en este primer cuarto de campeonato, y la misma podría continuar si cae derrotado en Lanzarote ante el Unión Sur Yaiza o, por el contrario, situarse ya en plena disposición de mirar con optimismo los puestos que podrían permitirle rememorar su excelente anterior campeonato.

Y por último, de vital importancia será la confrontación que se producirá en la localidad majorera de El Cotillo, puesto que una derrota de su representativo ante el Buzanada no sólo dejaría preocupantemente anclado con la condición de colista sino que, además, le otorgaría un breve respiro a un rival directo.

Los resto de los encuentros de esta jornada con sus correspondientes horarios, campos y árbitros son los siguientes:

Jueves, día 1:

Unión Viera, 3 - Tenisca, 0

Marino, 2 - Tamaraceite, 2

Sábado, día 3:

16.00: Las Palmas C - Lanzarote (Anexo Gran Canaria) Johan González Rodríguez

16.30: San Mateo - Ibarra (San Mateo) Christian Agustín Sagredo González

17.00: Las Zocas - Santa Brígida (Juanito Marrero) Cristopher Negrín Díaz

18.00: Atlético Unión Güímar - Santa Úrsula (Tasagaya) Diego Veloso Blanco

Domingo, día 4:

12.00: Atlético Tacoronte - Tenerife B (Bco. Las Lajas) Josue Rembado Rodríguez

12.00: Mensajero - Unión Puerto (Silvestre Carrillo) Jesús David González Pascolo

12.00: Unión Sur Yaiza - San Fernando (Yaiza) Aníbal Jiménez Suárez

12.00: El Cotillo - Buzanada (El Cotillo) Félix Lorenzo Pérez