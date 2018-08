El gran salto de Jefté Betancor

Sin duda, un inesperado pero balsámico tren que muy pocos consiguen disfrutar a los 25 años en este fútbol moderno y efervescente. «Hubo momentos en los que me planteé si verdaderamente te vas a dedicar a esto o no, pero siempre he tenido mucha confianza en mí y lo que me ha dado Austria es, literalmente, el sueño que tanto perseguía», con esa nitidez y contundencia se expresaba el delantero grancanario Jefté Betancor al atender la llamada de CANARIAS7, después de debutar en la Bundesliga de dicho país con gol incluido.

Y es que el itinerario deportivo en estos últimos años no ha sido nada fácil para el atacante capitalino. Tras probar fortuna con el Hércules B, el Ontinyent, Tenerife B, Eldense, Arandina y Las Palmas Atlético, Jefté arrancó la temporada 2017-18 intentando recuperar sensaciones en el Unión Viera, su club del barrio que estaba inmerso en un más que urgente ascenso desde la categoría Preferente, una división muy alejada de los flashes mediáticos pero que le permitió tomar oxígeno.

De hecho, ofertas no dejaron de llegar a la puerta del ariete isleño, alguna muy jugosa de Segunda B. Pero en mitad del torneo, con 8 goles en su haber y con el conjunto vierista líder por delante del emergente Tamaraceite, aparecieron los cantos de sirena desde el corazón del Viejo Continente.