Edu Salles: «Vine al Sanfer a marcar la diferencia con mis goles»

El ariete brasileño refuerza la parcela ofensiva del cuadro sureño y promete mucho gol para liderar el equipo y llevarlo al ascenso

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 4 de septiembre 2025, 12:06 Comenta Compartir

La UD San Fernando, equipo que se quedó a las puertas del ascenso a Segunda RFEF la pasada campaña, se ha hecho con un refuerzo de lujo. Se trata el delantero carioca Edu Salles, uno de los goleadores destacados del CD Mensajero en la temporada 2021-22 y un jugador con experiencia en la categoría. Ahora, llega al club que dirige Israel Quintana con la intención de ser el hombre gol y liderar la ofensiva del equipo.

-¿Cómo surgieron las negociaciones con el San Fernando?

-Fue bastante fácil. Yo lo tenía claro, quería volver a las Islas Canarias. Tenía ganas de un reto nuevo en una isla más grande que La Palma y con más posibilidades. El San Fernando me parece de los mejores equipos de la categoría. Cuando me llamó el director deportivo Santi Hidalgo lo tuve claro, y en un par de días todo estaba arreglado.

-¿Qué fue lo que le atrajo del proyecto?

-Principalmente el objetivo de ascender, esta vez como campeones. También la calidad de vida en Gran Canaria y la seriedad del club, que paga al día y ofrece estructura y soporte. Todo eso, sumado a mis ganas de vivir aquí, me convenció.

-Sus primeras impresiones del grupo.

-Muy bien. Conocía ya a gran parte de la plantilla y noté un ambiente fresco, de unión y competitividad. Mis cuatro ascensos en España siempre vinieron por tener un vestuario unido, y aquí he percibido ese mismo espíritu desde el primer día.

-¿Se marca alguna cifra de goles esta temporada?

-Sí, la tengo, pero prefiero hablar de ello en diciembre. Mi responsabilidad es hacer goles, para eso me ficharon, aunque siempre aporto trabajo y sacrificio al equipo.

-A nivel individual, ¿qué puede aportar Edu Salles al Sanfer?

-El último toque. El fútbol es eso. Vengo siguiendo la temporada del Sanfer desde el año pasado y el equipo genera muchas ocasiones, tiene calidad, pero yo vengo a transformar esas jugadas en gol.

La disputa con su exequipo, el Mensajero.

-La categoría estará complicada, pero yo apostaría por el San Fernando. Ya era un equipo muy difícil de batir la temporada pasada, y ahora espero aportar goles para marcar la diferencia.

-¿Fue fácil traer a su familia a Gran Canaria?

-Muy fácil. Mi mujer también quería volver a las Islas Canarias. Los dos estamos contentos y con ganas de quedarnos aquí el resto de mi carrera.

-Experiencia y consejos a los jóvenes del club.

-La mentalidad es clave: cuidarse, entrenar a tope incluso sin jugar y transmitir energía positiva. La liga es larga y todos terminan teniendo protagonismo. Eso intento inculcar a los más jóvenes.

-Su relación con el míster, Israel Quintana.

-No lo conocía, pero hablamos en vacaciones y ya nos conocemos bien en persona. Es muy cercano, honesto y claro en sus ideas. Igual que Santi, Udai y la directiva… desde el primer día me he sentido muy a gusto y estoy seguro de que haremos un gran año.